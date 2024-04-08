https://ria.ru/20240408/orsk-1938662386.html
Оренбургский губернатор встретился с инициативной группой в Орске
Оренбургский губернатор встретился с инициативной группой в Орске - РИА Новости, 08.04.2024
Оренбургский губернатор встретился с инициативной группой в Орске
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встречается с инициативной группой митингующих, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:03
2024-04-08T17:03
2024-04-08T17:20
орск
оренбургская область
денис паслер
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938385876_0:0:1205:678_1920x0_80_0_0_9cbda811d6ab96591446398d54fd0b02.jpg
УФА, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встречается с инициативной группой митингующих, сообщили РИА Новости в правительстве региона."Сейчас губернатор встречается с инициативной группой митингующих", - сказал собеседник агентства. В соцсетях сообщают, что перед зданием администрации Орска собрались митингующие.В соцсетях сообщают, что перед зданием администрации Орска собрались митингующие. "Конечно, проще всего найти одного виновного. Я с первого дня здесь нахожусь вместе с вами, ни поспать, ни помыться, ни одежду поменять. В первый раз взял отпуск за пять лет и не пошел. Приехал и все эти дни с вами. Множество орчан уже купили лодки, находят деньги, чтобы кормить своих, поить, и таких людей огромное количество. За что я орчанам благодарен. Они патриоты нашей страны. И куча появляются других", - говорит Паслер инициативной группе, видео со встречи с которыми есть в распоряжении РИА Новости.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938552101.html
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html
орск
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938385876_151:0:1055:678_1920x0_80_0_0_1288c97ea4cab452be531a98dfdb1edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Оренбургский губернатор встретился с инициативной группой в Орске
Губернатор Паслер провел встречу в Орске с инициативной группой митингующих
УФА, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встречается с инициативной группой митингующих, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Сейчас губернатор встречается с инициативной группой митингующих", - сказал собеседник агентства. В соцсетях сообщают, что перед зданием администрации Орска
собрались митингующие.
В соцсетях сообщают, что перед зданием администрации Орска собрались митингующие. "Конечно, проще всего найти одного виновного. Я с первого дня здесь нахожусь вместе с вами, ни поспать, ни помыться, ни одежду поменять. В первый раз взял отпуск за пять лет и не пошел. Приехал и все эти дни с вами. Множество орчан уже купили лодки, находят деньги, чтобы кормить своих, поить, и таких людей огромное количество. За что я орчанам благодарен. Они патриоты нашей страны. И куча появляются других", - говорит Паслер инициативной группе, видео со встречи с которыми есть в распоряжении РИА Новости.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал
. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС
оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков
.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.