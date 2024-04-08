https://ria.ru/20240408/orsk-1938662386.html

Оренбургский губернатор встретился с инициативной группой в Орске

Оренбургский губернатор встретился с инициативной группой в Орске - РИА Новости, 08.04.2024

Оренбургский губернатор встретился с инициативной группой в Орске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встречается с инициативной группой митингующих, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:03

2024-04-08T17:03

2024-04-08T17:20

орск

оренбургская область

денис паслер

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встречается с инициативной группой митингующих, сообщили РИА Новости в правительстве региона."Сейчас губернатор встречается с инициативной группой митингующих", - сказал собеседник агентства. В соцсетях сообщают, что перед зданием администрации Орска собрались митингующие.В соцсетях сообщают, что перед зданием администрации Орска собрались митингующие. "Конечно, проще всего найти одного виновного. Я с первого дня здесь нахожусь вместе с вами, ни поспать, ни помыться, ни одежду поменять. В первый раз взял отпуск за пять лет и не пошел. Приехал и все эти дни с вами. Множество орчан уже купили лодки, находят деньги, чтобы кормить своих, поить, и таких людей огромное количество. За что я орчанам благодарен. Они патриоты нашей страны. И куча появляются других", - говорит Паслер инициативной группе, видео со встречи с которыми есть в распоряжении РИА Новости.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240408/pavodok-1938552101.html

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html

орск

оренбургская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

орск, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия