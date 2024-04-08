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В Орске 27 человек заболели кишечной инфекцией

В Орске 27 человек заболели кишечной инфекцией - РИА Новости, 08.04.2024

В Орске 27 человек заболели кишечной инфекцией

Двадцать семь человек заболели кишечной инфекцией в частично затопленном Орске, заявила журналистам министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:35

2024-04-08T16:35

2024-04-08T16:54

оренбургская область

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 8 апр - РИА Новости. Двадцать семь человек заболели кишечной инфекцией в частично затопленном Орске, заявила журналистам министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова."С паводковой ситуацией мы связываем заболевание кишечной инфекцией, которая у нас произошла во втором квартале Орска. Сейчас там жители уже эвакуированы, очага нет. На данный момент 27 случаев кишечной инфекции зарегистрировано и нет ни одного случая смерти, связанного с утоплением", - сказала Савинова.

оренбургская область

орск

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оренбургская область, орск, прорыв дамбы в орске, происшествия