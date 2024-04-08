https://ria.ru/20240408/orsk-1938646465.html

Оренбургская прокуратура предостерегла жителей Орска от массовых акций

Оренбургская прокуратура предостерегла жителей Орска от массовых акций - РИА Новости, 08.04.2024

Оренбургская прокуратура предостерегла жителей Орска от массовых акций

Оренбургская прокуратура в связи с призывами о несогласованной акции в Орске предостерегла о недопустимости нарушения закона. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:33

2024-04-08T16:33

2024-04-08T16:33

орск

оренбургская область

урал

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 8 апр - РИА Новости. Оренбургская прокуратура в связи с призывами о несогласованной акции в Орске предостерегла о недопустимости нарушения закона. "В связи с распространением в сети интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции, связанной с повреждением гидротехнического сооружения в г. Орске, прокуратура Оренбургской области считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона, особенно в рамках введенного режима чрезвычайной ситуации", - говорится в релизе областной прокуратуры. В ведомстве отметили, что это массовое мероприятие с органами власти в установленном законом порядке не согласовано. "Организация либо проведение несанкционированных массовых акций, призывы и участие в таких мероприятиях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста", - напомнили в надзорном ведомстве региона. По оперативным данным, в Орске зоне затопления находятся 6689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений, 9 объектов культуры, 27 объектов экономики. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

https://ria.ru/20240406/uroven-1938303583.html

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938427384.html

орск

оренбургская область

урал

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орск, оренбургская область, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия