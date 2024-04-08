https://ria.ru/20240408/orsk-1938636038.html

В Орске росгвардейцы берут оружие жителей на временное хранение

В Орске росгвардейцы берут оружие жителей на временное хранение - РИА Новости, 08.04.2024

В Орске росгвардейцы берут оружие жителей на временное хранение

Росгвардейцы принимают огнестрельное оружие жителей подтопленных территорий Орска на временное хранение, под охрану уже взято 40 ружей и 70 пистолетов от ЧОПов... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:05

2024-04-08T16:05

2024-04-08T16:05

происшествия

орск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Росгвардейцы принимают огнестрельное оружие жителей подтопленных территорий Орска на временное хранение, под охрану уже взято 40 ружей и 70 пистолетов от ЧОПов и магазинов, сообщает пресс-служба ведомства. "Росгвардейцы уточняют списки владельцев оружия, пострадавших от паводка, устанавливают факты его утраты, а также объясняют гражданам, что при угрозе наводнения в обязательном порядке огнестрельное оружие необходимо сдать на хранение в подразделения Росгвардии", - говорится в релизе. В Росгвардии отметили, что на данный момент в Орске "взято под охрану более 61 000 патронов, 40 ружей и 70 пистолетов от представителей частных охранных предприятий и охотничьих магазинов". Жители Орска, проживающие в зоне возможного подтопления паводковыми водами, могут сдать на временное хранение оружие в отделение лицензионно-разрешительной работы "Орское" по улице Радищева, 61.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938243808.html

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происшествия, орск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), наводнения в россии — 2024