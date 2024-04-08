https://ria.ru/20240408/orsk-1938546253.html
В поселке Лесоторговый в Орске укрепляют дамбу мешками с песком
В поселке Лесоторговый в Орске укрепляют дамбу мешками с песком - РИА Новости, 08.04.2024
В поселке Лесоторговый в Орске укрепляют дамбу мешками с песком
Мешки с песком выкладывают на дамбу в оренбургском поселке Лесоторговый в Орске, где ранее произошел прорыв дамбы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:09
2024-04-08T12:09
2024-04-08T13:42
происшествия
оренбургская область
орск
урал
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская обл.), 8 апр - РИА Новости. Мешки с песком выкладывают на дамбу в оренбургском поселке Лесоторговый в Орске, где ранее произошел прорыв дамбы, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас на дамбу спасатели никого не пускают. Ранее в мэрии города сообщили, что нарушение целостности дамбы зафиксировано в поселке Лесоторговый, оценить ее состояние невозможно, жителям необходимо эвакуироваться. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
оренбургская область
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урал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Жители поселка Лесоторговый в Орске об эвакуации до прибытия спецавтобусов
Жители поселка Лесоторговый в Орске, об угрозе затопления которого предупредили власти, решили эвакуироваться самостоятельно
2024-04-08T12:09
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Затопленные улицы Орска
Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2024-04-08T12:09
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, орск, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, видео
Происшествия, Оренбургская область, Орск, Урал, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В поселке Лесоторговый в Орске укрепляют дамбу мешками с песком
Мешки с песком выкладывают для укрепления дамбы в поселке Лесоторговый в Орске