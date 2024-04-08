https://ria.ru/20240408/orsk-1938546253.html

В поселке Лесоторговый в Орске укрепляют дамбу мешками с песком

В поселке Лесоторговый в Орске укрепляют дамбу мешками с песком - РИА Новости, 08.04.2024

В поселке Лесоторговый в Орске укрепляют дамбу мешками с песком

Мешки с песком выкладывают на дамбу в оренбургском поселке Лесоторговый в Орске, где ранее произошел прорыв дамбы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:09

2024-04-08T12:09

2024-04-08T13:42

происшествия

оренбургская область

орск

урал

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ОРСК (Оренбургская обл.), 8 апр - РИА Новости. Мешки с песком выкладывают на дамбу в оренбургском поселке Лесоторговый в Орске, где ранее произошел прорыв дамбы, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас на дамбу спасатели никого не пускают. Ранее в мэрии города сообщили, что нарушение целостности дамбы зафиксировано в поселке Лесоторговый, оценить ее состояние невозможно, жителям необходимо эвакуироваться. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

оренбургская область

орск

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители поселка Лесоторговый в Орске об эвакуации до прибытия спецавтобусов Жители поселка Лесоторговый в Орске, об угрозе затопления которого предупредили власти, решили эвакуироваться самостоятельно 2024-04-08T12:09 true PT0M39S

Затопленные улицы Орска Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 2024-04-08T12:09 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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