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В Оренбургской области затопило почти 50 мостов из-за прорыва дамбы в Орске

В Оренбургской области затопило почти 50 мостов из-за прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 08.04.2024

В Оренбургской области затопило почти 50 мостов из-за прорыва дамбы в Орске

Почти 50 мостов оказались затоплены на территории Оренбургской области после прорыва защитной дамбы в Орске, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:19

2024-04-08T11:19

2024-04-08T11:19

происшествия

оренбургская область

орск

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Почти 50 мостов оказались затоплены на территории Оренбургской области после прорыва защитной дамбы в Орске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В зону подтопления паводковыми водами попали 47 низководных мостов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что за минувшие сутки от воды в 44 населенных пунктах Оренбуржья освободились свыше 310 жилых домов и 1,73 тысячи приусадебных участков. Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

оренбургская область

орск

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Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-08T11:19 true PT2M36S

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происшествия, оренбургская область, орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024