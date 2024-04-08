https://ria.ru/20240408/orsk-1938526537.html

Прорыв дамбы в Орске составил до десяти метров в ширину и девяти в высоту

Прорыв дамбы в Орске составил до десяти метров в ширину и девяти в высоту - РИА Новости, 08.04.2024

Прорыв дамбы в Орске составил до десяти метров в ширину и девяти в высоту

Ширина первого прорыва паводковыми водами защитной дамбы в Орске составила порядка 10 метров и девять в высоту, рассказал РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:12

2024-04-08T11:12

2024-04-08T11:12

происшествия

орск

оренбургская область

урал

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938267940_0:116:3064:1840_1920x0_80_0_0_b6b68ae64cf0391c9107dc4ff6519835.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ширина первого прорыва паводковыми водами защитной дамбы в Орске составила порядка 10 метров и девять в высоту, рассказал РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб. "Произошло разрушение тела защитной дамбы шириной десять метров и девять метров по всей ее высоте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что второй прорыв дамбы произошел в субботу вечером в районе улицы Борисоглебской. Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

орск

оренбургская область

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-08T11:12 true PT2M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орск, оренбургская область, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024