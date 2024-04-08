https://ria.ru/20240408/orsk-1938504409.html
Дополнительные партии воды и хлеба завозят в магазины затопленного Орска
Дополнительные партии воды и хлеба завозят в магазины затопленного Орска - РИА Новости, 08.04.2024
Дополнительные партии воды и хлеба завозят в магазины затопленного Орска
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска, сообщило министерство сельского хозяйства... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:15
2024-04-08T10:15
2024-04-08T10:16
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938444639_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_137e200175bd5049b50918548908f6de.jpg
УФА, 8 апр – РИА Новости. Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска, сообщило министерство сельского хозяйства Оренбургской области в Telegram-канале. "Начат дополнительный завоз воды в магазины Орска. Первые поступления бутилированной воды с утра – в магазины сети "Пятерочка". В настоящее время идет разгрузка воды в магазины сети "Магнит", - сообщает ведомство. Также, по данным министерства, в Орск начат дополнительный завоз хлеба в магазины сети "Пятерочка". "Поставки осуществляет новотроицкий хлебозавод "Семь печей". На самом заводе значительно увеличен выпуск хлеба", - пояснили в ведомстве. В Орске из-за паводка резко вырос спрос на бутилированную воду, сообщил накануне мэр Василий Козупица. Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
орск
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938444639_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_275809f5015fd5921a7007f6fa281b33.jpg
Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха
Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха
2024-04-08T10:15
true
PT2M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Дополнительные партии воды и хлеба завозят в магазины затопленного Орска
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в магазины Орска
УФА, 8 апр – РИА Новости.
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска, сообщило министерство сельского хозяйства Оренбургской области в Telegram-канале
.
"Начат дополнительный завоз воды в магазины Орска. Первые поступления бутилированной воды с утра – в магазины сети "Пятерочка". В настоящее время идет разгрузка воды в магазины сети "Магнит", - сообщает ведомство.
Также, по данным министерства, в Орск начат дополнительный завоз хлеба в магазины сети "Пятерочка". "Поставки осуществляет новотроицкий хлебозавод "Семь печей". На самом заводе значительно увеличен выпуск хлеба", - пояснили в ведомстве.
В Орске из-за паводка резко вырос спрос на бутилированную воду, сообщил накануне мэр Василий Козупица.
Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков
.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.