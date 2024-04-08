В Орске в зоне затопления остается 6641 жилой дом

УФА, 8 апр – РИА Новости. В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков, сообщили в правительстве Оренбургской области. "В Орске подтоплены 6641 жилой дом, 6641 приусадебный участок. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей", - говорится в релизе.Как уточнил мэр Орска Василий Козупица, эти 16 пунктов временного размещения готовы принять 12 395 человек. "Здесь есть все необходимое, организовано трехразовое горячее питание, работают психологи и социальные работники, помогают волонтеры", - написал он в своем телеграм-канале.Козупица рассказал, что за ночь ситуация с паводком изменилась. Уровень реки Елшанки, которая вчера поздно вечером вышла из берегов в районе 2-го участка, упал, вода отступила. Дворы жилых домов не затоплены. Тем не менее, жителей эвакуировали всю ночь."Самая сложная ситуация в Советском районе. Вода прибывает. Начали эвакуировать жителей поселка Лесоторговый. Одновременно выявляем горожан, которые до сих пор остаются в своих домах на затопленных территориях. Возможно, кто-то не смог эвакуироваться по состоянию здоровья или другим причинам и им нужна помощь", - заявил Козупица.По оперативным данным, в зоне подтопления 6689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений, 9 объектов культуры, 27 объектов экономики, информирует мэр.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Затопленные улицы Орска
Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
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УФА, 8 апр – РИА Новости. В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков, сообщили в правительстве Оренбургской области.
"В Орске подтоплены 6641 жилой дом, 6641 приусадебный участок. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей", - говорится в релизе.
Как уточнил мэр Орска Василий Козупица, эти 16 пунктов временного размещения готовы принять 12 395 человек. "Здесь есть все необходимое, организовано трехразовое горячее питание, работают психологи и социальные работники, помогают волонтеры", - написал он в своем телеграм-канале.
Козупица рассказал, что за ночь ситуация с паводком изменилась. Уровень реки Елшанки, которая вчера поздно вечером вышла из берегов в районе 2-го участка, упал, вода отступила. Дворы жилых домов не затоплены. Тем не менее, жителей эвакуировали всю ночь.
"Самая сложная ситуация в Советском районе. Вода прибывает. Начали эвакуировать жителей поселка Лесоторговый. Одновременно выявляем горожан, которые до сих пор остаются в своих домах на затопленных территориях. Возможно, кто-то не смог эвакуироваться по состоянию здоровья или другим причинам и им нужна помощь", - заявил Козупица.
По оперативным данным, в зоне подтопления 6689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений, 9 объектов культуры, 27 объектов экономики, информирует мэр.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФАлександр Куренков.
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