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В Орске в зоне затопления остается 6641 жилой дом - РИА Новости, 08.04.2024
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09:36 08.04.2024 (обновлено: 11:41 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/orsk-1938497309.html
В Орске в зоне затопления остается 6641 жилой дом
В Орске в зоне затопления остается 6641 жилой дом - РИА Новости, 08.04.2024
В Орске в зоне затопления остается 6641 жилой дом
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков, сообщили в правительстве Оренбургской области. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:36
2024-04-08T11:41
происшествия
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 8 апр – РИА Новости. В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков, сообщили в правительстве Оренбургской области. "В Орске подтоплены 6641 жилой дом, 6641 приусадебный участок. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей", - говорится в релизе.Как уточнил мэр Орска Василий Козупица, эти 16 пунктов временного размещения готовы принять 12 395 человек. "Здесь есть все необходимое, организовано трехразовое горячее питание, работают психологи и социальные работники, помогают волонтеры", - написал он в своем телеграм-канале.Козупица рассказал, что за ночь ситуация с паводком изменилась. Уровень реки Елшанки, которая вчера поздно вечером вышла из берегов в районе 2-го участка, упал, вода отступила. Дворы жилых домов не затоплены. Тем не менее, жителей эвакуировали всю ночь."Самая сложная ситуация в Советском районе. Вода прибывает. Начали эвакуировать жителей поселка Лесоторговый. Одновременно выявляем горожан, которые до сих пор остаются в своих домах на затопленных территориях. Возможно, кто-то не смог эвакуироваться по состоянию здоровья или другим причинам и им нужна помощь", - заявил Козупица.По оперативным данным, в зоне подтопления 6689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений, 9 объектов культуры, 27 объектов экономики, информирует мэр.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
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Затопленные улицы Орска
Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Орске в зоне затопления остается 6641 жилой дом

В Орске в зоне затопления остается 6641 жилой дом и столько же участков

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
УФА, 8 апр – РИА Новости. В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков, сообщили в правительстве Оренбургской области.
"В Орске подтоплены 6641 жилой дом, 6641 приусадебный участок. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей", - говорится в релизе.
Как уточнил мэр Орска Василий Козупица, эти 16 пунктов временного размещения готовы принять 12 395 человек. "Здесь есть все необходимое, организовано трехразовое горячее питание, работают психологи и социальные работники, помогают волонтеры", - написал он в своем телеграм-канале.
Козупица рассказал, что за ночь ситуация с паводком изменилась. Уровень реки Елшанки, которая вчера поздно вечером вышла из берегов в районе 2-го участка, упал, вода отступила. Дворы жилых домов не затоплены. Тем не менее, жителей эвакуировали всю ночь.
"Самая сложная ситуация в Советском районе. Вода прибывает. Начали эвакуировать жителей поселка Лесоторговый. Одновременно выявляем горожан, которые до сих пор остаются в своих домах на затопленных территориях. Возможно, кто-то не смог эвакуироваться по состоянию здоровья или другим причинам и им нужна помощь", - заявил Козупица.
ЧС федерального масштаба. Обстановка в Орске после прорыва дамбы
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 12
© МЧС России

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12
© Фото : МЧС России/Telegram

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

Спасатели на лодке в городе Орске, частично подтопленном после прорыва дамбы

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

Волонтеры достали лодку, чтобы эвакуировать жителей Орска из затопленных после прорыва дамбы районов

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

Место прорыва насыпной дамбы в Орске

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

Прорыв дамбы в Орске

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
По оперативным данным, в зоне подтопления 6689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений, 9 объектов культуры, 27 объектов экономики, информирует мэр.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
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Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ПроисшествияОрскОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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