https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html
Уровень реки Урал в Орске упал до 963 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске упал до 963 сантиметров - РИА Новости, 08.04.2024
Уровень реки Урал в Орске упал до 963 сантиметров
Уровень реки Урал в частично затопленном Орске на утро понедельника впервые упал - на 9 сантиметров и составил 963 сантиметра, сообщило правительство... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:49
2024-04-08T08:49
2024-04-08T09:01
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбургская область
оренбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938424905_0:270:3162:2048_1920x0_80_0_0_2bf8cffbb98b8bfb3a70ed1f0095940c.jpg
УФА, 8 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в частично затопленном Орске на утро понедельника впервые упал - на 9 сантиметров и составил 963 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале."На утро 8 апреля в Орске уровень реки Урал упал на 9 см и составляет 963 см. В Оренбурге за сутки рост на 16 см – до 872 см. Уровень Урала в Илеке достиг 890 см (рост на 24 см). В Бузулуке уровень реки Самары прибавился на 40 см и составил 948 см", - сообщило региональное правительство.По данным властей, в целом по области уровень водоемов за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров."В некоторых населенных пунктах области наблюдается падение уровня воды – от 3 см в Бугуруслане до 19 см в Новосергиевке. Так, в Краснохолме уровень реки Черной за сутки упал на 219 см и составил 73 см", - добавили в правительстве.На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку на федеральном уровне.
орск
оренбургская область
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938424905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e878f9a96bdcadaeb4a05bb33a333bf.jpg
Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха
Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха
2024-04-08T08:49
true
PT2M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, оренбург
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбургская область, Оренбург
Уровень реки Урал в Орске упал до 963 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске упал на 9 см и составил 963 см