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Уровень реки Урал в Орске упал до 963 сантиметров

Уровень реки Урал в Орске упал до 963 сантиметров - РИА Новости, 08.04.2024

Уровень реки Урал в Орске упал до 963 сантиметров

Уровень реки Урал в частично затопленном Орске на утро понедельника впервые упал - на 9 сантиметров и составил 963 сантиметра, сообщило правительство... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:49

2024-04-08T08:49

2024-04-08T09:01

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбургская область

оренбург

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УФА, 8 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в частично затопленном Орске на утро понедельника впервые упал - на 9 сантиметров и составил 963 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале."На утро 8 апреля в Орске уровень реки Урал упал на 9 см и составляет 963 см. В Оренбурге за сутки рост на 16 см – до 872 см. Уровень Урала в Илеке достиг 890 см (рост на 24 см). В Бузулуке уровень реки Самары прибавился на 40 см и составил 948 см", - сообщило региональное правительство.По данным властей, в целом по области уровень водоемов за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров."В некоторых населенных пунктах области наблюдается падение уровня воды – от 3 см в Бугуруслане до 19 см в Новосергиевке. Так, в Краснохолме уровень реки Черной за сутки упал на 219 см и составил 73 см", - добавили в правительстве.На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку на федеральном уровне.

орск

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Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-08T08:49 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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