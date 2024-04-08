https://ria.ru/20240408/orsk-1938485585.html

В Орске за ночь эвакуировали более 50 человек

В Орске за ночь эвакуировали более 50 человек - РИА Новости, 08.04.2024

В Орске за ночь эвакуировали более 50 человек

В Орске за ночь эвакуировали более 50 человек из зоны подтопления, сообщили РИА Новости в МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T07:31

2024-04-08T07:31

2024-04-08T10:29

происшествия

оренбургская область

орск

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

владимир путин

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ОРСК (Оренбургская обл.), 8 апр — РИА Новости. В Орске за ночь эвакуировали более 50 человек из зоны подтопления, сообщили РИА Новости в МЧС по Оренбургской области."Работы по эвакуации продолжались и ночью. <…> В общей сложности из подтопленных зон эвакуировано более 50 человек", — рассказали в ведомстве.В районе Гагаринской площади вода держится на стабильном уровне, визуально роста не наблюдается, добавили в министерстве.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там Урал прибавил 28 сантиметров за сутки, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуировали более четырех тысяч человек. Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го. В регионе действует режим ЧС федерального характера.Утром в воскресенье в область прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.

оренбургская область

орск

россия

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Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-08T07:31 true PT2M36S

Эвакуация жителей затопленных районов Орска на самосвалах и КамАЗах Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на самосвалах и "Камазах", передает корреспондент РИА Новости, который работает в зоне паводка 2024-04-08T07:31 true PT0M41S

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