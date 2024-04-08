https://ria.ru/20240408/orenburzhe-1938701864.html

В Оренбуржье может затопить еще две тысячи жилых домов, предупредили власти

В Оренбуржье может затопить еще две тысячи жилых домов, предупредили власти - РИА Новости, 08.04.2024

В Оренбуржье может затопить еще две тысячи жилых домов, предупредили власти

В ближайшие сутки в Оренбургской области может подтопить еще 2000 жилых домов, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:40

2024-04-08T19:40

2024-04-08T20:22

прорыв дамбы в орске

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УФА, 8 апр — РИА Новости. В ближайшие сутки в Оренбургской области может подтопить еще 2000 жилых домов, сообщили в правительстве региона."На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 сантиметров, что может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2,4 тысячи приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории десяти городских округов и муниципальных районов", — говорится в релизе.Сейчас в центральной части региона подтоплено 19 населенных пунктов, на востоке подтопление затронуло 11 населенных пунктов, на западе — 25.Паводок в регионахРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков. По данным на 14:00 8 апреля, в регионе подтоплены 10 390 жилых домов, 18 662 приусадебных участка. Правительство области предполагает, что ущерб от стихии может составить 21 миллиард рублей.В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерть не связана с паводками.В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с дрона из подтопленного Орска Свежие кадры с дрона из затопленного Орска 2024-04-08T19:40 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прорыв дамбы в орске