Рейтинг@Mail.ru
Мэр призвал уезжать из Оренбурга прямо сейчас - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 08.04.2024 (обновлено: 12:30 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938547295.html
Мэр призвал уезжать из Оренбурга прямо сейчас
Мэр призвал уезжать из Оренбурга прямо сейчас - РИА Новости, 08.04.2024
Мэр призвал уезжать из Оренбурга прямо сейчас
Мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале заявил, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:14
2024-04-08T12:30
оренбург
наводнения в россии — 2024
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938347770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b353c093ec8934e67c1815f437c9c3f7.jpg
ОРСК, 8 апр – РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале заявил, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей срочно эвакуироваться.&quot;Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас&quot;, - написал Салмин.По последним данным мэрии, утром уровень воды в реке Урал составил 872 сантиметров, подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Из зоны бедствия эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей."В Оренбурге развернуты пункты временного размещения. Они открыты круглосуточно. На местах организовано дежурство транспорта – автобусов и легковых автомобилей для перевозки в ПВР. Уже готовы и пункты постоянного проживания, в том числе для семей с детьми. Если вам негде разместиться, если вы не знаете, куда идти и что делать, если вы не можете выехать из дома самостоятельно, звоните 112 или 30-40-40 – вам помогут эвакуироваться, окажут всю необходимую помощь! Не бойтесь покидать дома - полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства", - обратился мэр к горожанам.
https://ria.ru/20240408/orsk-1938546253.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938347770_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cfece97d0084b5693d9279ad5d89aef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Мэр призвал уезжать из Оренбурга прямо сейчас

Мэр Оренбурга призвал не ждать, когда уровень воды превысит опасное значение

© Фото : orenburg_tgРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : orenburg_tg
Река Урал в Оренбурге
Читать ria.ru в
ОРСК, 8 апр – РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале заявил, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей срочно эвакуироваться.
«

"Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас", - написал Салмин.

Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
По последним данным мэрии, утром уровень воды в реке Урал составил 872 сантиметров, подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Из зоны бедствия эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей.
"В Оренбурге развернуты пункты временного размещения. Они открыты круглосуточно. На местах организовано дежурство транспорта – автобусов и легковых автомобилей для перевозки в ПВР. Уже готовы и пункты постоянного проживания, в том числе для семей с детьми. Если вам негде разместиться, если вы не знаете, куда идти и что делать, если вы не можете выехать из дома самостоятельно, звоните 112 или 30-40-40 – вам помогут эвакуироваться, окажут всю необходимую помощь! Не бойтесь покидать дома - полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства", - обратился мэр к горожанам.
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В поселке Лесоторговый в Орске укрепляют дамбу мешками с песком
Вчера, 12:09
 
ОренбургНаводнения в России — 2024Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала