https://ria.ru/20240408/orenburg-1938547295.html

Мэр призвал уезжать из Оренбурга прямо сейчас

Мэр призвал уезжать из Оренбурга прямо сейчас - РИА Новости, 08.04.2024

Мэр призвал уезжать из Оренбурга прямо сейчас

Мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале заявил, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:14

2024-04-08T12:14

2024-04-08T12:30

оренбург

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

происшествия

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ОРСК, 8 апр – РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале заявил, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей срочно эвакуироваться."Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас", - написал Салмин.По последним данным мэрии, утром уровень воды в реке Урал составил 872 сантиметров, подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Из зоны бедствия эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей."В Оренбурге развернуты пункты временного размещения. Они открыты круглосуточно. На местах организовано дежурство транспорта – автобусов и легковых автомобилей для перевозки в ПВР. Уже готовы и пункты постоянного проживания, в том числе для семей с детьми. Если вам негде разместиться, если вы не знаете, куда идти и что делать, если вы не можете выехать из дома самостоятельно, звоните 112 или 30-40-40 – вам помогут эвакуироваться, окажут всю необходимую помощь! Не бойтесь покидать дома - полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства", - обратился мэр к горожанам.

https://ria.ru/20240408/orsk-1938546253.html

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оренбург, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске, происшествия