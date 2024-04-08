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В Оренбурге остается затоплено около двух тысяч домов - РИА Новости, 08.04.2024
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09:43 08.04.2024 (обновлено: 11:38 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938498261.html
В Оренбурге остается затоплено около двух тысяч домов
В Оренбурге остается затоплено около двух тысяч домов - РИА Новости, 08.04.2024
В Оренбурге остается затоплено около двух тысяч домов
Около 2 тысяч домов и 8,6 тысячи приусадебных участков подтоплено в Оренбурге, в зоне подтопления находятся два микрорайона и 17 СНТ, сообщило правительство... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:43
2024-04-08T11:38
происшествия
оренбург
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Около 2 тысяч домов и 8,6 тысячи приусадебных участков подтоплено в Оренбурге, в зоне подтопления находятся два микрорайона и 17 СНТ, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В Оренбурге подтоплено 2 микрорайона (Кузнечный, Ситцовка), 3 населенных пункта (18 разъезд, Краснохолм, Берды), 17 СНТ ("Дубки", "Соловушка", "Луч", "Мичуринец", "Дубовый плес", "Мир", "Кооператор", "Восход", "Пекарь", "Лесные дачи", "Пенсионер", "Угольщик", "Текстильщик", "Разлив-1", "Печатник", "Отставник", "Вишенка"). В зоне подтопления 1973 дома, 8569 приусадебных участков", - говорится в сообщении областного правительства.
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происшествия, оренбург, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбурге остается затоплено около двух тысяч домов

В Оренбурге остается затоплено 1973 дома и 8569 приусадебных участков

© Фото : Оренбург. Официально/TelegramЭвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Оренбург. Официально/Telegram
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Около 2 тысяч домов и 8,6 тысячи приусадебных участков подтоплено в Оренбурге, в зоне подтопления находятся два микрорайона и 17 СНТ, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"В Оренбурге подтоплено 2 микрорайона (Кузнечный, Ситцовка), 3 населенных пункта (18 разъезд, Краснохолм, Берды), 17 СНТ ("Дубки", "Соловушка", "Луч", "Мичуринец", "Дубовый плес", "Мир", "Кооператор", "Восход", "Пекарь", "Лесные дачи", "Пенсионер", "Угольщик", "Текстильщик", "Разлив-1", "Печатник", "Отставник", "Вишенка"). В зоне подтопления 1973 дома, 8569 приусадебных участков", - говорится в сообщении областного правительства.
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