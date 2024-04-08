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В Оренбурге остается затоплено около двух тысяч домов
В Оренбурге остается затоплено около двух тысяч домов - РИА Новости, 08.04.2024
В Оренбурге остается затоплено около двух тысяч домов
Около 2 тысяч домов и 8,6 тысячи приусадебных участков подтоплено в Оренбурге, в зоне подтопления находятся два микрорайона и 17 СНТ, сообщило правительство... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:43
2024-04-08T09:43
2024-04-08T11:38
происшествия
оренбург
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Около 2 тысяч домов и 8,6 тысячи приусадебных участков подтоплено в Оренбурге, в зоне подтопления находятся два микрорайона и 17 СНТ, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В Оренбурге подтоплено 2 микрорайона (Кузнечный, Ситцовка), 3 населенных пункта (18 разъезд, Краснохолм, Берды), 17 СНТ ("Дубки", "Соловушка", "Луч", "Мичуринец", "Дубовый плес", "Мир", "Кооператор", "Восход", "Пекарь", "Лесные дачи", "Пенсионер", "Угольщик", "Текстильщик", "Разлив-1", "Печатник", "Отставник", "Вишенка"). В зоне подтопления 1973 дома, 8569 приусадебных участков", - говорится в сообщении областного правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбурге остается затоплено около двух тысяч домов
В Оренбурге остается затоплено 1973 дома и 8569 приусадебных участков
САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Около 2 тысяч домов и 8,6 тысячи приусадебных участков подтоплено в Оренбурге, в зоне подтопления находятся два микрорайона и 17 СНТ, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"В Оренбурге подтоплено 2 микрорайона (Кузнечный, Ситцовка), 3 населенных пункта (18 разъезд, Краснохолм, Берды), 17 СНТ ("Дубки", "Соловушка", "Луч", "Мичуринец", "Дубовый плес", "Мир", "Кооператор", "Восход", "Пекарь", "Лесные дачи", "Пенсионер", "Угольщик", "Текстильщик", "Разлив-1", "Печатник", "Отставник", "Вишенка"). В зоне подтопления 1973 дома, 8569 приусадебных участков", - говорится в сообщении областного правительства.