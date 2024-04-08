https://ria.ru/20240408/orenburg-1938498261.html

В Оренбурге остается затоплено около двух тысяч домов

В Оренбурге остается затоплено около двух тысяч домов - РИА Новости, 08.04.2024

В Оренбурге остается затоплено около двух тысяч домов

Около 2 тысяч домов и 8,6 тысячи приусадебных участков подтоплено в Оренбурге, в зоне подтопления находятся два микрорайона и 17 СНТ, сообщило правительство... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:43

2024-04-08T09:43

2024-04-08T11:38

происшествия

оренбург

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Около 2 тысяч домов и 8,6 тысячи приусадебных участков подтоплено в Оренбурге, в зоне подтопления находятся два микрорайона и 17 СНТ, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В Оренбурге подтоплено 2 микрорайона (Кузнечный, Ситцовка), 3 населенных пункта (18 разъезд, Краснохолм, Берды), 17 СНТ ("Дубки", "Соловушка", "Луч", "Мичуринец", "Дубовый плес", "Мир", "Кооператор", "Восход", "Пекарь", "Лесные дачи", "Пенсионер", "Угольщик", "Текстильщик", "Разлив-1", "Печатник", "Отставник", "Вишенка"). В зоне подтопления 1973 дома, 8569 приусадебных участков", - говорится в сообщении областного правительства.

оренбург

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург, оренбургская область, прорыв дамбы в орске