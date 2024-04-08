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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 872 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 872 сантиметров - РИА Новости, 08.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 872 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 872 сантиметров, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:14

2024-04-08T08:14

2024-04-08T10:29

оренбург

происшествия

оренбургская область

александр куренков (мчс)

владимир путин

владимир колокольцев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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УФА, 8 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 872 сантиметров, сообщила мэрия города в Telegram-канале."Уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 сантиметров. По информации оренбургского гидрометцентра, на восемь утра 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 сантиметра", — говорится в публикации.Утром в воскресенье он составлял 856 сантиметров. Опасной считается отметка 930 сантиметров.В мэрии озвучили состояние и других рек в районе Оренбурга. В Сакмаре возле Татарской Каргалы за сутки воды прибавило на 30 сантиметров — до 783 сантиметров. Здесь опасной считается отметка 870 сантиметров. Уровень воды в реке Черная у села Краснохолм снизился на 219 сантиметров.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией. В понедельник уровень воды в реке упал на девять сантиметров — до 963 сантиметров.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го. В регионе действует режим ЧС федерального характера.Утром в воскресенье в область прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.

оренбург

оренбургская область

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Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-08T08:14 true PT1M16S

Эвакуация жителей затопленных районов Орска на самосвалах и КамАЗах Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на самосвалах и "Камазах", передает корреспондент РИА Новости, который работает в зоне паводка 2024-04-08T08:14 true PT0M41S

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оренбург, происшествия, оренбургская область, александр куренков (мчс), владимир путин, владимир колокольцев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024