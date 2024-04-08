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Никарагуа призвала суд ООН обязать ФРГ прекратить военную помощь Израилю - РИА Новости, 08.04.2024
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13:15 08.04.2024 (обновлено: 13:45 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/oon-1938567965.html
Никарагуа призвала суд ООН обязать ФРГ прекратить военную помощь Израилю
Никарагуа призвала суд ООН обязать ФРГ прекратить военную помощь Израилю - РИА Новости, 08.04.2024
Никарагуа призвала суд ООН обязать ФРГ прекратить военную помощь Израилю
Никарагуа призывает Международный суд ООН обязать Германию прекратить военную помощь Израилю, которая может быть использована в нарушение конвенции о геноциде,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:15
2024-04-08T13:45
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ГААГА, 8 апр - РИА Новости. Никарагуа призывает Международный суд ООН обязать Германию прекратить военную помощь Израилю, которая может быть использована в нарушение конвенции о геноциде, заявил на заседании посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Аргуэльо Гомес.В понедельник Международный суд ООН начал слушания по иску Никарагуа против Германии из-за ее предполагаемого нарушения конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании в отношении сектора Газа."Мы просим суд распорядиться о временных мерах. В первую очередь, мы просим обязать Германию прекратить помощь Израилю, в особенности военную помощь, включая поставки вооружений, которое используется или может быть использовано в нарушение конвенции о геноциде, международного гуманитарного права или других императивных норм общего международного права", - заявил Аргуэльо Гомес на заседании суда в Гааге.Никарагуа, как отметил представитель делегации, также просит суд обязать ФРГ обеспечить, чтобы военная техника и оружие войны, которое уже было поставлено Израилю, не использовались для совершения геноцида или для способствования серьезным нарушениям конвенции о геноциде, международного гуманитарного права или других норм общего международного права в секторе Газа.По его словам, вопрос о введении обеспечительных мерах в отношении ФРГ является срочным.Никарагуа 1 марта подала иск в Международный суд ООН против Германии из-за того, что та прекратила поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как утверждает правительство Никарагуа, Германия оказывает финансовую, политическую и военную помощь Израилю, осознавая, что она будет использована с нарушением международного права.В суде отмечали, что иск был инициирован в связи с предполагаемыми нарушениями ФРГ своих обязательств по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.Официальный представитель правительства и МИД ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин считает неправомерной подачу иска Никарагуа в суд ООН против Германии из-за якобы способствования геноциду в Газе и отвергает такие обвинения.
https://ria.ru/20240407/iran-1938418120.html
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в мире, никарагуа, оон, германия, израиль
В мире, Никарагуа, ООН, Германия, Израиль
Никарагуа призвала суд ООН обязать ФРГ прекратить военную помощь Израилю

Никарагуа: Израиль может использовать помощь в нарушении конвенции о геноциде

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 8 апр - РИА Новости. Никарагуа призывает Международный суд ООН обязать Германию прекратить военную помощь Израилю, которая может быть использована в нарушение конвенции о геноциде, заявил на заседании посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Аргуэльо Гомес.
В понедельник Международный суд ООН начал слушания по иску Никарагуа против Германии из-за ее предполагаемого нарушения конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании в отношении сектора Газа.
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"Мы просим суд распорядиться о временных мерах. В первую очередь, мы просим обязать Германию прекратить помощь Израилю, в особенности военную помощь, включая поставки вооружений, которое используется или может быть использовано в нарушение конвенции о геноциде, международного гуманитарного права или других императивных норм общего международного права", - заявил Аргуэльо Гомес на заседании суда в Гааге.
Никарагуа, как отметил представитель делегации, также просит суд обязать ФРГ обеспечить, чтобы военная техника и оружие войны, которое уже было поставлено Израилю, не использовались для совершения геноцида или для способствования серьезным нарушениям конвенции о геноциде, международного гуманитарного права или других норм общего международного права в секторе Газа.
По его словам, вопрос о введении обеспечительных мерах в отношении ФРГ является срочным.
Никарагуа 1 марта подала иск в Международный суд ООН против Германии из-за того, что та прекратила поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как утверждает правительство Никарагуа, Германия оказывает финансовую, политическую и военную помощь Израилю, осознавая, что она будет использована с нарушением международного права.
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В суде отмечали, что иск был инициирован в связи с предполагаемыми нарушениями ФРГ своих обязательств по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
Официальный представитель правительства и МИД ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин считает неправомерной подачу иска Никарагуа в суд ООН против Германии из-за якобы способствования геноциду в Газе и отвергает такие обвинения.
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