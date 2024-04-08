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В Волгограде предъявили обвинение подросткам, избившим мужчину в автобусе - РИА Новости, 08.04.2024
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16:07 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/obvinenie-1938636725.html
В Волгограде предъявили обвинение подросткам, избившим мужчину в автобусе
В Волгограде предъявили обвинение подросткам, избившим мужчину в автобусе - РИА Новости, 08.04.2024
В Волгограде предъявили обвинение подросткам, избившим мужчину в автобусе
Следователи предъявили обвинение семерым подросткам от 15 до 19 лет в избиении мужчины в автобусе в Волгограде после сделанного им замечания, сообщает... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:07
2024-04-08T16:07
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение семерым подросткам от 15 до 19 лет в избиении мужчины в автобусе в Волгограде после сделанного им замечания, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских нападений на жителей Волгограда, в рамках которого семи фигурантам в возрасте от 15 до 19 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) - 2 эпизода. Трое фигурантов также обвиняются по части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта)", - говорится в сообщении. Отмечается, что по делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены очные ставки между обвиняемыми и потерпевшими, изучаются записи с камер видеонаблюдения автобуса, устанавливаются и допрашиваются очевидцы преступлений. Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по статье "хулиганство" после того, как группа подростков избила мужчину в автобусе в Волгограде из-за сделанного им замечания. По данным ведомства, пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Семеро подростков были задержаны и заключены под стражу. В ходе расследования нападения на мужчину следователи выяснили, что вечером в тот же день трое из задержанных подростков избили прохожего и отобрали у него паспорт. Против них было возбуждено еще одно дело по статьям "хулиганство" и "похищение паспорта".
https://ria.ru/20240408/prigovor-1938600128.html
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде предъявили обвинение подросткам, избившим мужчину в автобусе

СК: в Волгограде предъявили обвинение подросткам, избившим мужчину в автобусе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение семерым подросткам от 15 до 19 лет в избиении мужчины в автобусе в Волгограде после сделанного им замечания, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских нападений на жителей Волгограда, в рамках которого семи фигурантам в возрасте от 15 до 19 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) - 2 эпизода. Трое фигурантов также обвиняются по части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены очные ставки между обвиняемыми и потерпевшими, изучаются записи с камер видеонаблюдения автобуса, устанавливаются и допрашиваются очевидцы преступлений.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по статье "хулиганство" после того, как группа подростков избила мужчину в автобусе в Волгограде из-за сделанного им замечания. По данным ведомства, пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Семеро подростков были задержаны и заключены под стражу.
В ходе расследования нападения на мужчину следователи выяснили, что вечером в тот же день трое из задержанных подростков избили прохожего и отобрали у него паспорт. Против них было возбуждено еще одно дело по статьям "хулиганство" и "похищение паспорта".
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