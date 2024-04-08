https://ria.ru/20240408/obstrel-1938725441.html
При украинских обстрелах ДНР пострадали более 400 детей за два года
При украинских обстрелах ДНР пострадали более 400 детей за два года - РИА Новости, 08.04.2024
При украинских обстрелах ДНР пострадали более 400 детей за два года
Свыше 400 детей пострадали в результате действий украинских войск на территории ДНР за более чем два года, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T23:26
2024-04-08T23:26
2024-04-08T23:26
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Свыше 400 детей пострадали в результате действий украинских войск на территории ДНР за более чем два года, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 781 день эскалации погибли 4886 гражданских лиц, в том числе 147 детей. Ранения различной степени тяжести получили 6101 гражданское лицо, в том числе 406 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с февраля 2022 года представительство зафиксировало 154 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое из них в результате ранений скончались. За это время ВСУ выпустили по территории ДНР 181 870 боеприпасов различного калибра. Представительство за все это время зафиксировало 34 809 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них с применением тяжелого вооружения - 34 225. По информации представительства, в ДНР за этот же период повреждено 2227 транспортных средств, 3578 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 211 медицинских учреждений, 724 учебных заведения, 1470 объектов социального обеспечения, 124 объекта критической инфраструктуры, а также 1049 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 104 факта повреждения жилых домов.
https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР пострадали более 400 детей за два года
При обстрелах ДНР ВСУ за 2 года пострадал 6101 мирный житель, включая 406 детей
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости.
Свыше 400 детей пострадали в результате действий украинских войск на территории ДНР за более чем два года, сообщило представительство
республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 781 день эскалации погибли 4886 гражданских лиц, в том числе 147 детей. Ранения различной степени тяжести получили 6101 гражданское лицо, в том числе 406 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, с февраля 2022 года представительство зафиксировало 154 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое из них в результате ранений скончались.
За это время ВСУ
выпустили по территории ДНР 181 870 боеприпасов различного калибра. Представительство за все это время зафиксировало 34 809 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них с применением тяжелого вооружения - 34 225.
По информации представительства, в ДНР за этот же период повреждено 2227 транспортных средств, 3578 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 211 медицинских учреждений, 724 учебных заведения, 1470 объектов социального обеспечения, 124 объекта критической инфраструктуры, а также 1049 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 104 факта повреждения жилых домов.