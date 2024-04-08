https://ria.ru/20240408/obstrel-1938709195.html
ВСУ обстреляли Донецк, жилой дом полностью разрушен
ВСУ обстреляли Донецк, жилой дом полностью разрушен - РИА Новости, 08.04.2024
ВСУ обстреляли Донецк, жилой дом полностью разрушен
Жилой дом был полностью разрушен в результате атаки ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:21
2024-04-08T20:21
2024-04-08T20:21
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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Жилой дом был полностью разрушен в результате атаки ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. "Перед этим (обстрелом - ред.) над нами два дня кружил беспилотник. А что упало, я не видела, попало через один двор от меня. Я выглянула - там собралось много людей, была паника", - рассказала очевидец происшествия Светлана. Повреждения также получили и ряд соседних домов. Судя по характерным осколкам, оставшимся от выпущенного снаряда, украинские военные применили РСЗО. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию республики, выпустив 63 единицы различных боеприпасов. Ранения получили 6 гражданских лиц, в числе которых один ребенок, еще один мирный житель погиб. Повреждения получили 17 жилых домостроений и 5 объектов социальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк, жилой дом полностью разрушен
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, жилой дом полностью разрушен