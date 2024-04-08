https://ria.ru/20240408/obstrel-1938709195.html

ВСУ обстреляли Донецк, жилой дом полностью разрушен

ВСУ обстреляли Донецк, жилой дом полностью разрушен - РИА Новости, 08.04.2024

ВСУ обстреляли Донецк, жилой дом полностью разрушен

Жилой дом был полностью разрушен в результате атаки ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T20:21

2024-04-08T20:21

2024-04-08T20:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_5d363257affc5b60453279a9b40113b7.jpg

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Жилой дом был полностью разрушен в результате атаки ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, передает корреспондент РИА Новости. "Перед этим (обстрелом - ред.) над нами два дня кружил беспилотник. А что упало, я не видела, попало через один двор от меня. Я выглянула - там собралось много людей, была паника", - рассказала очевидец происшествия Светлана. Повреждения также получили и ряд соседних домов. Судя по характерным осколкам, оставшимся от выпущенного снаряда, украинские военные применили РСЗО. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию республики, выпустив 63 единицы различных боеприпасов. Ранения получили 6 гражданских лиц, в числе которых один ребенок, еще один мирный житель погиб. Повреждения получили 17 жилых домостроений и 5 объектов социальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия