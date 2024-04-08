https://ria.ru/20240408/obstrel-1938677902.html

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 08.04.2024

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

Украинские войска в понедельник в 17.20 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:48

2024-04-08T17:48

2024-04-08T17:48

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 17.20 выпустили еще три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия