https://ria.ru/20240408/obstrel-1938643369.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 08.04.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:24

2024-04-08T16:24

2024-04-08T16:24

специальная военная операция на украине

украина

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:45 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 13:25 по 15:50 выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому и Киевскому районам Донецка. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Украины, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боёв между осаждёнными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдалённая от центра часть города. С 2014 года этот район также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы, передаваемые Западом на Украину, не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, 5-14% этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, горловка, вооруженные силы украины, происшествия