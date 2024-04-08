https://ria.ru/20240408/obstrel-1938501654.html

Украинские войска нанесли удар по городу в ЛНР

Украинские войска нанесли удар по городу в ЛНР - РИА Новости, 08.04.2024

Украинские войска нанесли удар по городу в ЛНР

Украинские войска подвергли обстрелу город Брянка в ЛНР в ночь на понедельник, повреждены гражданская инфраструктура, линии электропередачи и газоснабжение,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:04

2024-04-08T10:04

2024-04-08T10:07

брянка

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938502227_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_9c93011e1be43acf0bca52479e02c0fe.jpg

ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу город Брянка в ЛНР в ночь на понедельник, повреждены гражданская инфраструктура, линии электропередачи и газоснабжение, предварительно, без пострадавших, сообщил глава местной администрации Евгений Морозов в Telegram-канале. "Сегодня, в 01.12 ночи, Брянка подверглась обстрелу. Украинские террористы обстреляли жилмассив Криворожье... По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он. Отмечается, что в результате обстрела частично повреждена гражданская инфраструктура, линии электропередач и газоснабжения. На месте работают оперативные и экстренные службы, а комиссия определяет объемы и масштабы повреждений,

https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925307749.html

брянка

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянка, луганская народная республика, происшествия