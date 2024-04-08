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Украинские войска нанесли удар по городу в ЛНР - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 08.04.2024 (обновлено: 10:07 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/obstrel-1938501654.html
Украинские войска нанесли удар по городу в ЛНР
Украинские войска нанесли удар по городу в ЛНР - РИА Новости, 08.04.2024
Украинские войска нанесли удар по городу в ЛНР
Украинские войска подвергли обстрелу город Брянка в ЛНР в ночь на понедельник, повреждены гражданская инфраструктура, линии электропередачи и газоснабжение,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:04
2024-04-08T10:07
брянка
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу город Брянка в ЛНР в ночь на понедельник, повреждены гражданская инфраструктура, линии электропередачи и газоснабжение, предварительно, без пострадавших, сообщил глава местной администрации Евгений Морозов в Telegram-канале. "Сегодня, в 01.12 ночи, Брянка подверглась обстрелу. Украинские террористы обстреляли жилмассив Криворожье... По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он. Отмечается, что в результате обстрела частично повреждена гражданская инфраструктура, линии электропередач и газоснабжения. На месте работают оперативные и экстренные службы, а комиссия определяет объемы и масштабы повреждений,
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925307749.html
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брянка, луганская народная республика, происшествия
Брянка, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по городу в ЛНР

ВСУ ночью обстреляли Брянку в ЛНР, пострадала гражданская инфраструктура

© Фото : MoрoZOV/TelegramПоследствия обстрела города Брянка в ЛНР со стороны ВСУ
Последствия обстрела города Брянка в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : MoрoZOV/Telegram
Последствия обстрела города Брянка в ЛНР со стороны ВСУ
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу город Брянка в ЛНР в ночь на понедельник, повреждены гражданская инфраструктура, линии электропередачи и газоснабжение, предварительно, без пострадавших, сообщил глава местной администрации Евгений Морозов в Telegram-канале.
"Сегодня, в 01.12 ночи, Брянка подверглась обстрелу. Украинские террористы обстреляли жилмассив Криворожье... По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.
Отмечается, что в результате обстрела частично повреждена гражданская инфраструктура, линии электропередач и газоснабжения. На месте работают оперативные и экстренные службы, а комиссия определяет объемы и масштабы повреждений,
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Специальная военная операция на УкраинеБрянкаЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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