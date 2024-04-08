https://ria.ru/20240408/obstrel-1938500663.html

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на поселок Зайцево в ДНР

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на поселок Зайцево в ДНР - РИА Новости, 08.04.2024

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на поселок Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один боеприпас, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:58

2024-04-08T09:58

2024-04-08T09:58

специальная военная операция на украине

зайцево

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один боеприпас, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево: сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 7.50 до 9.30 мск было так же выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. О последствиях во всех случаях не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

зайцево, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия