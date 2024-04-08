https://ria.ru/20240408/obrushenie-1938685698.html

Губернатор Смоленской области выехал на место обрушения моста

Губернатор Смоленской области выехал на место обрушения моста - РИА Новости, 08.04.2024

Губернатор Смоленской области выехал на место обрушения моста

Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в Вязьме и срочно выехал на место, сообщило... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:14

2024-04-08T18:14

2024-04-08T19:05

происшествия

василий анохин

обрушение путепровода в вязьме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в Вязьме и срочно выехал на место, сообщило правительство региона. "Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в городе Вязьма и срочно выехал на место для организации работы по установлению причин и устранению последствий происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас на месте работают экстренные службы. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС РФ по региону уточнили РИА Новости, что находившаяся в легковом авто женщина погибла, человек из грузовика пострадал.

https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html

https://ria.ru/20231110/most-1908622407.html

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происшествия, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме