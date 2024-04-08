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Губернатор Смоленской области выехал на место обрушения моста - РИА Новости, 08.04.2024
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18:14 08.04.2024 (обновлено: 19:05 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/obrushenie-1938685698.html
Губернатор Смоленской области выехал на место обрушения моста
Губернатор Смоленской области выехал на место обрушения моста - РИА Новости, 08.04.2024
Губернатор Смоленской области выехал на место обрушения моста
Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в Вязьме и срочно выехал на место, сообщило... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:14
2024-04-08T19:05
происшествия
василий анохин
обрушение путепровода в вязьме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в Вязьме и срочно выехал на место, сообщило правительство региона. "Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в городе Вязьма и срочно выехал на место для организации работы по установлению причин и устранению последствий происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас на месте работают экстренные службы. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС РФ по региону уточнили РИА Новости, что находившаяся в легковом авто женщина погибла, человек из грузовика пострадал.
https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html
https://ria.ru/20231110/most-1908622407.html
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происшествия, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Василий Анохин, Обрушение путепровода в Вязьме
Губернатор Смоленской области выехал на место обрушения моста

Губернатор Смоленской области Анохин выехал на место обрушения моста

© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в Вязьме и срочно выехал на место, сообщило правительство региона.
"Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в городе Вязьма и срочно выехал на место для организации работы по установлению причин и устранению последствий происшествия", - говорится в сообщении.
Движение поездов на участке Дагомыс-Сочи нарушено из-за схода грунта и обрушения стены на ж/д пути. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути
3 апреля, 06:48
Отмечается, что сейчас на месте работают экстренные службы.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС РФ по региону уточнили РИА Новости, что находившаяся в легковом авто женщина погибла, человек из грузовика пострадал.
Мост через реку Пахра, обрушившийся в Подмосковье. 10 ноября 2023 года
В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра
10 ноября 2023, 12:32
 
ПроисшествияВасилий АнохинОбрушение путепровода в Вязьме
 
 
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