https://ria.ru/20240408/nsa-1938518601.html
В НСА заявили о готовности урегулировать убытки оренбургских аграриев
В НСА заявили о готовности урегулировать убытки оренбургских аграриев - РИА Новости, 08.04.2024
В НСА заявили о готовности урегулировать убытки оренбургских аграриев
Агростраховщики готовы к максимально оперативному урегулированию убытков сельхозпроизводителей Оренбургской области в связи с чрезвычайной ситуацией (ЧС),... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:46
2024-04-08T10:46
2024-04-08T10:46
оренбургская область
корней биждов
национальный союз агростраховщиков
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Агростраховщики готовы к максимально оперативному урегулированию убытков сельхозпроизводителей Оренбургской области в связи с чрезвычайной ситуацией (ЧС), говорится в пресс-релизе Национального союза агростраховщиков (НСА). "В связи с паводковым ЧС в Оренбургской области Национальный союз агростраховщиков направил в минсельхоз региона обращение о готовности содействовать оперативному урегулированию убытков аграриев", - говорится в сообщении. Для сельхозпроизводителей по всем вопросам, связанным с нанесением ущерба застрахованным объектам, открыта горячая линия НСА, отмечается там же. "По нашим данным, сейчас в Оренбургской области тремя страховыми компаниями - членами НСА - застраховано 44,2 тысячи гектаров озимых посевов, в том числе по программе ЧС - 8,6 тысячи гектаров. Только 2023 году оренбургские аграрии получили от страховщиков НСА 135,4 миллионов рублей страховых выплат за гибель урожая, включая 32,3 миллиона по программе ЧС", - уточнил президент НСА Корней Биждов. "Хочу напомнить: если посевы у вас застрахованы и выявлена их утрата, вне зависимости от программы страхования необходимо уведомить страховую компанию сразу же, как только это станет возможным", - заключил он.
https://ria.ru/20240407/uscherb-1938405765.html
оренбургская область
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оренбургская область, корней биждов, национальный союз агростраховщиков, прорыв дамбы в орске
Оренбургская область, Корней Биждов, Национальный союз агростраховщиков, Прорыв дамбы в Орске
В НСА заявили о готовности урегулировать убытки оренбургских аграриев
НСА: страховщики готовы оперативно урегулировать убытки оренбургских аграриев