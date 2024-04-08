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МВД проверит Юлию Навальную на предмет призыва к санкциям - РИА Новости, 08.04.2024
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19:14 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/navalnaya-1938697148.html
МВД проверит Юлию Навальную на предмет призыва к санкциям
МВД проверит Юлию Навальную на предмет призыва к санкциям - РИА Новости, 08.04.2024
МВД проверит Юлию Навальную на предмет призыва к санкциям
Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил РИА Новости, что по его обращению МВД проводит экспертизу в отношении Юлии Навальной на предмет призыва к... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:14
2024-04-08T19:14
юлия навальная
андрей альшевских
происшествия
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил РИА Новости, что по его обращению МВД проводит экспертизу в отношении Юлии Навальной на предмет призыва к экономическим санкциям. "Я обратился в правоохранительные органы, чтобы дали правовую оценку ее высказыванием. Получил ответ, что мое обращение и выступление, на которое я обратил внимание, отправлено на экспертизу, на основании которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сказал Альшевских. По его словам, если экспертиза найдет подтверждение, что призывы к введению санкций имели место быть, то Навальная будет привлечена к ответственности в рамках действующего законодательства.
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юлия навальная, андрей альшевских, происшествия, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкции в отношении россии
Юлия Навальная, Андрей Альшевских, Происшествия, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Санкции в отношении России
МВД проверит Юлию Навальную на предмет призыва к санкциям

МВД по запросу депутата Госдумы проверит Навальную на предмет призыва к санкциям

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЮлия Навальная
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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Юлия Навальная. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил РИА Новости, что по его обращению МВД проводит экспертизу в отношении Юлии Навальной на предмет призыва к экономическим санкциям.
"Я обратился в правоохранительные органы, чтобы дали правовую оценку ее высказыванием. Получил ответ, что мое обращение и выступление, на которое я обратил внимание, отправлено на экспертизу, на основании которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сказал Альшевских.
По его словам, если экспертиза найдет подтверждение, что призывы к введению санкций имели место быть, то Навальная будет привлечена к ответственности в рамках действующего законодательства.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Кремле прокомментировали колонку вдовы Навального в Washington Post
14 марта, 12:17
 
Юлия НавальнаяАндрей АльшевскихПроисшествияГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Санкции в отношении России
 
 
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