https://ria.ru/20240408/navalnaya-1938697148.html

МВД проверит Юлию Навальную на предмет призыва к санкциям

МВД проверит Юлию Навальную на предмет призыва к санкциям - РИА Новости, 08.04.2024

МВД проверит Юлию Навальную на предмет призыва к санкциям

Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил РИА Новости, что по его обращению МВД проводит экспертизу в отношении Юлии Навальной на предмет призыва к... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:14

2024-04-08T19:14

2024-04-08T19:14

юлия навальная

андрей альшевских

происшествия

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил РИА Новости, что по его обращению МВД проводит экспертизу в отношении Юлии Навальной на предмет призыва к экономическим санкциям. "Я обратился в правоохранительные органы, чтобы дали правовую оценку ее высказыванием. Получил ответ, что мое обращение и выступление, на которое я обратил внимание, отправлено на экспертизу, на основании которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сказал Альшевских. По его словам, если экспертиза найдет подтверждение, что призывы к введению санкций имели место быть, то Навальная будет привлечена к ответственности в рамках действующего законодательства.

https://ria.ru/20240314/wp-1932918617.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юлия навальная, андрей альшевских, происшествия, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкции в отношении россии