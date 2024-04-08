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Главнокомандующий силами НАТО в Европе высказался о войне с Россией - РИА Новости, 08.04.2024
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23:42 08.04.2024 (обновлено: 23:46 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/nato-1938726501.html
Главнокомандующий силами НАТО в Европе высказался о войне с Россией
Главнокомандующий силами НАТО в Европе высказался о войне с Россией - РИА Новости, 08.04.2024
Главнокомандующий силами НАТО в Европе высказался о войне с Россией
Члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого, заявил в понедельник главнокомандующий объединенными силами альянса в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T23:42
2024-04-08T23:46
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого, заявил в понедельник главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи. "Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого", - сообщил Каволи на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию альянса. Как отметил американский генерал, целью альянса является "сдерживание подобной войны" и по этой причине члены НАТО поддерживают Украину. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240404/nato-1937903927.html
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россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Главнокомандующий силами НАТО в Европе высказался о войне с Россией

Каволи: члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с РФ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого, заявил в понедельник главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.
"Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого", - сообщил Каволи на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию альянса.
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4 апреля, 19:46
Как отметил американский генерал, целью альянса является "сдерживание подобной войны" и по этой причине члены НАТО поддерживают Украину.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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6 апреля, 08:00
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
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