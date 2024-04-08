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В Петербурге в ходе рейда выявили нарушения миграционных законов - РИА Новости, 08.04.2024
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09:53 08.04.2024 (обновлено: 10:11 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/narusheniya-1938499507.html
В Петербурге в ходе рейда выявили нарушения миграционных законов
В Петербурге в ходе рейда выявили нарушения миграционных законов - РИА Новости, 08.04.2024
В Петербурге в ходе рейда выявили нарушения миграционных законов
Рейд, который полиция Санкт-Петербурга совместно с Росгвардией провели на трассах на въезде в город, выявил около 200 нарушений миграционных законов, сообщила... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:53
2024-04-08T10:11
санкт-петербург
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Рейд, который полиция Санкт-Петербурга совместно с Росгвардией провели на трассах на въезде в город, выявил около 200 нарушений миграционных законов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. "В общей сложности было остановлено более 4 тысяч автомобилей, проверено более 5 тысяч человек, в том числе почти 1,5 тысячи иностранных граждан. Результатом проверки стало выявление нескольких сотен различных административных правонарушений, подавляющее большинство из которых, около 200, связано с нарушением миграционного законодательства", – говорится в релизе. Еще один итог рейда - возбуждение 12 уголовных дел, основная часть которых связана с незаконным оборотом наркотиков. Как отмечается, в выходные дни наряды полиции были выставлены на основных трассах на въезде в Санкт-Петербург. В рейде участвовали около 500 полицейских, включая сотрудников миграционной и кинологической служб, а также более 200 росгвардейцев.
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санкт-петербург, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Петербурге в ходе рейда выявили нарушения миграционных законов

МВД выявило около 200 нарушений миграционных законов в Петербурге в ходе рейдов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Рейд, который полиция Санкт-Петербурга совместно с Росгвардией провели на трассах на въезде в город, выявил около 200 нарушений миграционных законов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.
"В общей сложности было остановлено более 4 тысяч автомобилей, проверено более 5 тысяч человек, в том числе почти 1,5 тысячи иностранных граждан. Результатом проверки стало выявление нескольких сотен различных административных правонарушений, подавляющее большинство из которых, около 200, связано с нарушением миграционного законодательства", – говорится в релизе.
Еще один итог рейда - возбуждение 12 уголовных дел, основная часть которых связана с незаконным оборотом наркотиков.
Как отмечается, в выходные дни наряды полиции были выставлены на основных трассах на въезде в Санкт-Петербург. В рейде участвовали около 500 полицейских, включая сотрудников миграционной и кинологической служб, а также более 200 росгвардейцев.
Полиция Санкт-Петербурга приостановила работу коммерческой организации, установившей канал нелегальной миграции
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28 марта, 23:13
 
Санкт-ПетербургРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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