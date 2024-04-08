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В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном

В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном - РИА Новости, 08.04.2024

В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном

Группа подростков напала с пистолетом на отца с 18-летним сыном у станции метро "Черная речка" в Санкт-Петербурге, вооруженного участника конфликта задержали, а РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T23:53

2024-04-08T23:53

2024-04-08T23:53

происшествия

санкт-петербург

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Группа подростков напала с пистолетом на отца с 18-летним сыном у станции метро "Черная речка" в Санкт-Петербурге, вооруженного участника конфликта задержали, а остальных нападавших разыскивают, сообщает СК России."В сети Интернет размещена информация об избиении группой подростков у станции метро "Черная речка" в Санкт-Петербурге 45-летнего мужчины и его 18-летнего сына. Один из нападавших, по словам очевидцев, стрелял при этом из пистолета. Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших", - говорится в Telegram-канале ведомства.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе петербургского главка возбудить уголовное дело и представить доклад.

https://ria.ru/20231030/strelba-1906309380.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)