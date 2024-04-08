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В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном
В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном - РИА Новости, 08.04.2024
В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном
Группа подростков напала с пистолетом на отца с 18-летним сыном у станции метро "Черная речка" в Санкт-Петербурге, вооруженного участника конфликта задержали, а РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T23:53
2024-04-08T23:53
2024-04-08T23:53
происшествия
санкт-петербург
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Группа подростков напала с пистолетом на отца с 18-летним сыном у станции метро "Черная речка" в Санкт-Петербурге, вооруженного участника конфликта задержали, а остальных нападавших разыскивают, сообщает СК России."В сети Интернет размещена информация об избиении группой подростков у станции метро "Черная речка" в Санкт-Петербурге 45-летнего мужчины и его 18-летнего сына. Один из нападавших, по словам очевидцев, стрелял при этом из пистолета. Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших", - говорится в Telegram-канале ведомства.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе петербургского главка возбудить уголовное дело и представить доклад.
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном
СК: в Петербурге подростка с оружием задержали после нападения на отца с сыном