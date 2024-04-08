https://ria.ru/20240408/nadezhda-1938477416.html

Уже не избежать. В Германии разрушили последнюю надежду Зеленского

Уже не избежать. В Германии разрушили последнюю надежду Зеленского - РИА Новости, 08.04.2024

Уже не избежать. В Германии разрушили последнюю надежду Зеленского

Чешская и эстонская инициативы по закупке снарядов для Украины не спасут ВСУ от острой нехватки боеприпасов в ближайшие месяцы, заявил военный аналитик Карло... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T03:45

2024-04-08T03:45

2024-04-08T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

россия

вооруженные силы украины

евросоюз

чехия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Чешская и эстонская инициативы по закупке снарядов для Украины не спасут ВСУ от острой нехватки боеприпасов в ближайшие месяцы, заявил военный аналитик Карло Масала в интервью немецкому телеканалу Welt."Боеприпасы были найдены (Чехией и Эстонией. — Прим. ред.), но теперь нужно вести переговоры и заключать соглашения, потом их надо купить, потом их надо доставить на Украину. Это означает, что Украине не удастся избежать периода острой нехватки боеприпасов", — предупредил эксперт.Как отметил Масала, ситуация с боеприпасами для ВСУ зависит в большей степени от возможностей европейских стран, нежели от хода предвыборной гонки в США. Однако итоги политического противостояния в Америке все же могут привести к большим переменам для Киева, добавил он."Если Трамп победит, высока вероятность, что поддержка со стороны Соединенных Штатов полностью прекратится", — считает аналитик.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью единому телемарафону заявил, что у ВСУ недостаточно снарядов для ведения наступательных операций. Он также признал, что Киеву не хватает дальнобойных вооружений, чтобы остановить атаки российской армииВ ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС поставили Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало со ссылкой на дипломатов, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. Однако на деле эти поставки к 1 марта реализованы не были.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938399711.html

https://ria.ru/20240406/boepripasy-1938249423.html

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

украина

германия

россия

чехия

эстония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, чехия, эстония, сша, дональд трамп