Уже не избежать. В Германии разрушили последнюю надежду Зеленского

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Аналитик Масала: европейские инициативы не спасут ВСУ от дефицита снарядов
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Чешская и эстонская инициативы по закупке снарядов для Украины не спасут ВСУ от острой нехватки боеприпасов в ближайшие месяцы, заявил военный аналитик Карло Масала в интервью немецкому телеканалу Welt.
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"Боеприпасы были найдены (Чехией и Эстонией. — Прим. ред.), но теперь нужно вести переговоры и заключать соглашения, потом их надо купить, потом их надо доставить на Украину. Это означает, что Украине не удастся избежать периода острой нехватки боеприпасов", — предупредил эксперт.
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"Если Трамп победит, высока вероятность, что поддержка со стороны Соединенных Штатов полностью прекратится", — считает аналитик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью единому телемарафону заявил, что у ВСУ недостаточно снарядов для ведения наступательных операций. Он также признал, что Киеву не хватает дальнобойных вооружений, чтобы остановить атаки российской армии
В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС поставили Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало со ссылкой на дипломатов, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. Однако на деле эти поставки к 1 марта реализованы не были.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.