https://ria.ru/20240408/muzey-1938630129.html
В ростовском музее казачества прошли обыски, сообщил источник
В ростовском музее казачества прошли обыски, сообщил источник - РИА Новости, 08.04.2024
В ростовском музее казачества прошли обыски, сообщил источник
Оперативники провели обыски в музейном комплексе "Донские казаки в борьбе с большевиками" в Шолоховском районе Ростовской области, изъяты портреты нацистских... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:53
2024-04-08T15:53
2024-04-08T21:10
германия
шолоховский район
ростовская область
сергей павлов
александр керенский
"временное правительство"
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники провели обыски в музейном комплексе "Донские казаки в борьбе с большевиками" в Шолоховском районе Ростовской области, изъяты портреты нацистских пособников и сомнительная литература, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По его словам, к силовикам обратились граждане, в том числе участники спецоперации, которые просили проверить музей на предмет реабилитации нацизма. В частности, жители возмутились тем, что на территории комплекса находится памятник атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами. "На территории комплекса прошли обыски. Изъяты портреты нацистских пособников, а также литература, которая вызвала подозрение. Она будет направлена на экспертизу", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что литература посвящена Краснову, а на изъятых картинах изображены нацистские пособники времен Великой Отечественной Сергей Павлов и Гельмут фон Павниц. Краснов, известный борьбой с большевиками, родился в 1869 году в Петербурге в семье казачьего генерала. Во время Октябрьской революции 1917 года он был назначен главой Временного правительства Александром Керенским командующим войсками, направленными с фронта на Петроград с целью подавления, но был разбит и взят в плен. Отпущен советскими властями под честное слово, что не будет продолжать борьбу против революции. Бежал на Дон и в мае 1918 года стал атаманом Войска Донского. Опираясь на помощь Германии, от которой получал крупные поставки вооружения и боеприпасов в обмен на продовольствие, Краснов создал казачью армию, которая в мае-июне 1918 года ликвидировала советскую власть на Дону. Краснов стремился к отделению казачьих областей от России. Во второй половине 1918 года он предпринял наступление на Поворино — Камышин — Царицын, но был разбит. Из-за противоречий с командованием Добровольческой армии подал в отставку 19 февраля 1919 года и уехал в Германию, где продолжал антисоветскую деятельность.Во время Второй мировой войны активно сотрудничал с гитлеровцами и помогал им в формировании казачьих частей из белоэмигрантов и изменников. Краснов тогда выдвигал лозунг автономного казацкого государства (Казакии) под протекторатом Германии. В апреле 1945 года Краснов сдался в Австрии англичанам, а в мае был передан советскому командованию. В январе 1947 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила 77-летнего атамана к смертной казни через повешение, в тот же день приговор был приведен в исполнение.
https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html
https://ria.ru/20231124/sk-1911641560.html
германия
шолоховский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, шолоховский район, ростовская область, сергей павлов, александр керенский, "временное правительство", происшествия
Германия, Шолоховский район, Ростовская область, Сергей Павлов, Александр Керенский, "Временное правительство", Происшествия
В ростовском музее казачества прошли обыски, сообщил источник
Источник: силовики изъяли портреты пособников нацистов в музее казачества
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники провели обыски в музейном комплексе "Донские казаки в борьбе с большевиками" в Шолоховском районе Ростовской области, изъяты портреты нацистских пособников и сомнительная литература, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, к силовикам обратились граждане, в том числе участники спецоперации, которые просили проверить музей на предмет реабилитации нацизма. В частности, жители возмутились тем, что на территории комплекса находится памятник атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами.
"На территории комплекса прошли обыски. Изъяты портреты нацистских пособников, а также литература, которая вызвала подозрение. Она будет направлена на экспертизу", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что литература посвящена Краснову, а на изъятых картинах изображены нацистские пособники времен Великой Отечественной Сергей Павлов и Гельмут фон Павниц.
Краснов, известный борьбой с большевиками, родился в 1869 году в Петербурге в семье казачьего генерала. Во время Октябрьской революции 1917 года он был назначен главой Временного правительства Александром Керенским командующим войсками, направленными с фронта на Петроград с целью подавления, но был разбит и взят в плен. Отпущен советскими властями под честное слово, что не будет продолжать борьбу против революции. Бежал на Дон и в мае 1918 года стал атаманом Войска Донского. Опираясь на помощь Германии, от которой получал крупные поставки вооружения и боеприпасов в обмен на продовольствие, Краснов создал казачью армию, которая в мае-июне 1918 года ликвидировала советскую власть на Дону.
Краснов стремился к отделению казачьих областей от России. Во второй половине 1918 года он предпринял наступление на Поворино — Камышин — Царицын, но был разбит. Из-за противоречий с командованием Добровольческой армии подал в отставку 19 февраля 1919 года и уехал в Германию, где продолжал антисоветскую деятельность.
Во время Второй мировой войны активно сотрудничал с гитлеровцами и помогал им в формировании казачьих частей из белоэмигрантов и изменников. Краснов тогда выдвигал лозунг автономного казацкого государства (Казакии) под протекторатом Германии.
В апреле 1945 года Краснов сдался в Австрии англичанам, а в мае был передан советскому командованию. В январе 1947 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила 77-летнего атамана к смертной казни через повешение, в тот же день приговор был приведен в исполнение.