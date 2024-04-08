https://ria.ru/20240408/muzey-1938630129.html

В ростовском музее казачества прошли обыски, сообщил источник

В ростовском музее казачества прошли обыски, сообщил источник - РИА Новости, 08.04.2024

В ростовском музее казачества прошли обыски, сообщил источник

Оперативники провели обыски в музейном комплексе "Донские казаки в борьбе с большевиками" в Шолоховском районе Ростовской области, изъяты портреты нацистских... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:53

2024-04-08T15:53

2024-04-08T21:10

германия

шолоховский район

ростовская область

сергей павлов

александр керенский

"временное правительство"

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники провели обыски в музейном комплексе "Донские казаки в борьбе с большевиками" в Шолоховском районе Ростовской области, изъяты портреты нацистских пособников и сомнительная литература, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По его словам, к силовикам обратились граждане, в том числе участники спецоперации, которые просили проверить музей на предмет реабилитации нацизма. В частности, жители возмутились тем, что на территории комплекса находится памятник атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами. "На территории комплекса прошли обыски. Изъяты портреты нацистских пособников, а также литература, которая вызвала подозрение. Она будет направлена на экспертизу", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что литература посвящена Краснову, а на изъятых картинах изображены нацистские пособники времен Великой Отечественной Сергей Павлов и Гельмут фон Павниц. Краснов, известный борьбой с большевиками, родился в 1869 году в Петербурге в семье казачьего генерала. Во время Октябрьской революции 1917 года он был назначен главой Временного правительства Александром Керенским командующим войсками, направленными с фронта на Петроград с целью подавления, но был разбит и взят в плен. Отпущен советскими властями под честное слово, что не будет продолжать борьбу против революции. Бежал на Дон и в мае 1918 года стал атаманом Войска Донского. Опираясь на помощь Германии, от которой получал крупные поставки вооружения и боеприпасов в обмен на продовольствие, Краснов создал казачью армию, которая в мае-июне 1918 года ликвидировала советскую власть на Дону. Краснов стремился к отделению казачьих областей от России. Во второй половине 1918 года он предпринял наступление на Поворино — Камышин — Царицын, но был разбит. Из-за противоречий с командованием Добровольческой армии подал в отставку 19 февраля 1919 года и уехал в Германию, где продолжал антисоветскую деятельность.Во время Второй мировой войны активно сотрудничал с гитлеровцами и помогал им в формировании казачьих частей из белоэмигрантов и изменников. Краснов тогда выдвигал лозунг автономного казацкого государства (Казакии) под протекторатом Германии. В апреле 1945 года Краснов сдался в Австрии англичанам, а в мае был передан советскому командованию. В январе 1947 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила 77-летнего атамана к смертной казни через повешение, в тот же день приговор был приведен в исполнение.

https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html

https://ria.ru/20231124/sk-1911641560.html

германия

шолоховский район

ростовская область

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германия, шолоховский район, ростовская область, сергей павлов, александр керенский, "временное правительство", происшествия