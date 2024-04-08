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Названы самые любимые персонажи мультфильмов у россиян - РИА Новости, 08.04.2024
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Хорошие новости
 
10:18 08.04.2024 (обновлено: 18:23 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/multfilmy-1938508009.html
Названы самые любимые персонажи мультфильмов у россиян
Названы самые любимые персонажи мультфильмов у россиян - РИА Новости, 08.04.2024
Названы самые любимые персонажи мультфильмов у россиян
Кот Матроскин, Винни Пух, домовенок Кузя, Заяц и Волк из "Ну, погоди!" лидируют в опросе о любимых мультфильмах и их героях, проведенном онлайн-кинотеатром Kion РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:18
2024-04-08T18:23
хорошие новости
россия
маша и медведи
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Кот Матроскин, Винни Пух, домовенок Кузя, Заяц и Волк из "Ну, погоди!" лидируют в опросе о любимых мультфильмах и их героях, проведенном онлайн-кинотеатром Kion ко Дню российской анимации, сообщили в пресс-службе платформы. &quot;Абсолютным лидером среди всех возрастных категорий стал мультфильм &quot;Ну, погоди!&quot;. Также в топ самых любимых мультфильмов россиян вошли мультфильмы &quot;Простоквашино&quot;, &quot;Жил-был пес&quot;, &quot;Шрек&quot; и &quot;Маша и Медведь&quot;. А любимыми мультгероями россияне чаще всего называли кота Матроскина, Винни Пуха, домовенка Кузю, Зайца и Волка из &quot;Ну, погоди!&quot;, — говорится в сообщении.По данным исследования, 93 процента опрошенных россиян любят смотреть мультфильмы и делают это регулярно, 33 процента — смотрят несколько раз в неделю, 21 процент — несколько раз в месяц, около 18 процентов — один раз в неделю.Советские мультфильмы стали самой популярной категорией, но более половины опрошенных отрицательно относится к их ремейкам. Они считают, что качество и смысл таких мультфильмов становится ниже. Предпочтения в контенте меняются в зависимости от возраста опрошенных. Так, возрастная группа от 18 до 24 лет предпочитает аниме (22 процента), зарубежные полнометражные мультфильмы — около 20 процентов, советские мультфильмы — около 18 процентов. Любимыми мультфильмами из детства стали "Смешарики", "Ну, погоди!", "Наруто", "Шрек", "Маша и Медведь", а персонажами — Шрек, Губка Боб, панда По из "Кунг-фу панда", Волк из "Ну, погоди!" и Золушка. Опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет отдают предпочтение зарубежным полнометражным мультфильмам — около 25 процентов, советским мультфильмам — около 24 процентов, российским полнометражным мультфильмам — около 23 процентов. В топ этой возрастной категории вошли "Ну, погоди!", "Король Лев", "Простоквашино", "Шрек", "Жил-был пес", а среди мультперсонажей — кот Матроскин, Симба, Шрек, Золушка и Русалочка. Россияне в возрасте 35-44 лет ставят в приоритет советские мультфильмы — 32 процента, а также российские полнометражные современные мультфильмы — 27 процентов. Любимыми мультфильмами из детства они считают "Ну, погоди!", "Простоквашино", "Жил-был пес", "Домовенок Кузя" и "Маугли", мультперсонажами — кота Матроскина, Винни Пуха, домовенка Кузю, Зайца и Волка из "Ну, погоди!". Опрошенные старше 45 лет чаще всего смотрят советские мультфильмы (более 47 процентов) и предпочитают "Ну, погоди!", "Простоквашино", "Тайну третьей планеты", "Жил-был пес" и "Остров сокровищ". Список любимых персонажей в этой категории вдобавок к перечисленным героям в сегменте 35-44 лет пополнился также Карлсоном. Россияне считают, что любимые мультфильмы из детства научили их таким качествам, как понимание добра и зла, доброта, дружелюбие, забота о близких, ценность человеческой жизни и храбрость, добавили в пресс-службе. В онлайн-опросе приняли участие две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет по всей России.
https://ria.ru/20240202/kinoprokat-1925073478.html
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россия, маша и медведи
Хорошие новости, Россия, Маша и Медведи
Названы самые любимые персонажи мультфильмов у россиян

Kion: Матроскина, Винни Пуха и домовенка Кузю признали любимыми героями

© Союзмультфильм (1980)Кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино"
Кадр из мультфильма Каникулы в Простоквашино
© Союзмультфильм (1980)
Кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино". Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Кот Матроскин, Винни Пух, домовенок Кузя, Заяц и Волк из "Ну, погоди!" лидируют в опросе о любимых мультфильмах и их героях, проведенном онлайн-кинотеатром Kion ко Дню российской анимации, сообщили в пресс-службе платформы.
«

"Абсолютным лидером среди всех возрастных категорий стал мультфильм "Ну, погоди!". Также в топ самых любимых мультфильмов россиян вошли мультфильмы "Простоквашино", "Жил-был пес", "Шрек" и "Маша и Медведь". А любимыми мультгероями россияне чаще всего называли кота Матроскина, Винни Пуха, домовенка Кузю, Зайца и Волка из "Ну, погоди!", — говорится в сообщении.

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По данным исследования, 93 процента опрошенных россиян любят смотреть мультфильмы и делают это регулярно, 33 процента — смотрят несколько раз в неделю, 21 процент — несколько раз в месяц, около 18 процентов — один раз в неделю.
Советские мультфильмы стали самой популярной категорией, но более половины опрошенных отрицательно относится к их ремейкам. Они считают, что качество и смысл таких мультфильмов становится ниже.
Предпочтения в контенте меняются в зависимости от возраста опрошенных. Так, возрастная группа от 18 до 24 лет предпочитает аниме (22 процента), зарубежные полнометражные мультфильмы — около 20 процентов, советские мультфильмы — около 18 процентов. Любимыми мультфильмами из детства стали "Смешарики", "Ну, погоди!", "Наруто", "Шрек", "Маша и Медведь", а персонажами — Шрек, Губка Боб, панда По из "Кунг-фу панда", Волк из "Ну, погоди!" и Золушка.
Опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет отдают предпочтение зарубежным полнометражным мультфильмам — около 25 процентов, советским мультфильмам — около 24 процентов, российским полнометражным мультфильмам — около 23 процентов. В топ этой возрастной категории вошли "Ну, погоди!", "Король Лев", "Простоквашино", "Шрек", "Жил-был пес", а среди мультперсонажей — кот Матроскин, Симба, Шрек, Золушка и Русалочка.
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Россияне в возрасте 35-44 лет ставят в приоритет советские мультфильмы — 32 процента, а также российские полнометражные современные мультфильмы — 27 процентов. Любимыми мультфильмами из детства они считают "Ну, погоди!", "Простоквашино", "Жил-был пес", "Домовенок Кузя" и "Маугли", мультперсонажами — кота Матроскина, Винни Пуха, домовенка Кузю, Зайца и Волка из "Ну, погоди!".
Опрошенные старше 45 лет чаще всего смотрят советские мультфильмы (более 47 процентов) и предпочитают "Ну, погоди!", "Простоквашино", "Тайну третьей планеты", "Жил-был пес" и "Остров сокровищ". Список любимых персонажей в этой категории вдобавок к перечисленным героям в сегменте 35-44 лет пополнился также Карлсоном.
Россияне считают, что любимые мультфильмы из детства научили их таким качествам, как понимание добра и зла, доброта, дружелюбие, забота о близких, ценность человеческой жизни и храбрость, добавили в пресс-службе.
В онлайн-опросе приняли участие две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет по всей России.
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