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Власти помогут семье погибшей при обрушении моста под Смоленском - РИА Новости, 08.04.2024
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22:49 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/most-1938722678.html
Власти помогут семье погибшей при обрушении моста под Смоленском
Власти помогут семье погибшей при обрушении моста под Смоленском - РИА Новости, 08.04.2024
Власти помогут семье погибшей при обрушении моста под Смоленском
Семье погибшей после обрушения моста в Вязьме Смоленской области окажут необходимую помощь, заявил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T22:49
2024-04-08T22:49
происшествия
василий анохин
обрушение путепровода в вязьме
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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Семье погибшей после обрушения моста в Вязьме Смоленской области окажут необходимую помощь, заявил губернатор Василий Анохин. "Семье погибшей женщины максимально будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас ведется работа с членами семьи со всеми. Постараемся в ближайшее время оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим", — сказал Анохин, видео комментария которого опубликовано в его Telegram-канале. Путепровод обрушился в Вязьме в понедельник, когда на нем, по данным ГУ МЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ведомстве уточнили РИА Новости, что один человек погиб, пятеро госпитализированы. По данным минздрава региона, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, у них множественные травмы.
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происшествия, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Василий Анохин, Обрушение путепровода в Вязьме
Власти помогут семье погибшей при обрушении моста под Смоленском

Анохин: власти помогут семье погибшей при обрушении моста в Вязьме

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области
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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Семье погибшей после обрушения моста в Вязьме Смоленской области окажут необходимую помощь, заявил губернатор Василий Анохин.
"Семье погибшей женщины максимально будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас ведется работа с членами семьи со всеми. Постараемся в ближайшее время оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим", — сказал Анохин, видео комментария которого опубликовано в его Telegram-канале.
Путепровод обрушился в Вязьме в понедельник, когда на нем, по данным ГУ МЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ведомстве уточнили РИА Новости, что один человек погиб, пятеро госпитализированы. По данным минздрава региона, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, у них множественные травмы.
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ПроисшествияВасилий АнохинОбрушение путепровода в Вязьме
 
 
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