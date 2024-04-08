https://ria.ru/20240408/most-1938722678.html

Власти помогут семье погибшей при обрушении моста под Смоленском

Власти помогут семье погибшей при обрушении моста под Смоленском - РИА Новости, 08.04.2024

Власти помогут семье погибшей при обрушении моста под Смоленском

Семье погибшей после обрушения моста в Вязьме Смоленской области окажут необходимую помощь, заявил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:49

2024-04-08T22:49

2024-04-08T22:49

происшествия

василий анохин

обрушение путепровода в вязьме

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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Семье погибшей после обрушения моста в Вязьме Смоленской области окажут необходимую помощь, заявил губернатор Василий Анохин. "Семье погибшей женщины максимально будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас ведется работа с членами семьи со всеми. Постараемся в ближайшее время оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим", — сказал Анохин, видео комментария которого опубликовано в его Telegram-канале. Путепровод обрушился в Вязьме в понедельник, когда на нем, по данным ГУ МЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ведомстве уточнили РИА Новости, что один человек погиб, пятеро госпитализированы. По данным минздрава региона, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, у них множественные травмы.

https://ria.ru/20240408/poezda-1938701569.html

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происшествия, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме