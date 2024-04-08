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Обрушившийся в Вязьме мост не будут восстанавливать

Обрушившийся в Вязьме мост не будут восстанавливать - РИА Новости, 08.04.2024

Обрушившийся в Вязьме мост не будут восстанавливать

Обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области восстанавливать не имеет смысла, нужен новый проект, заявил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:28

2024-04-08T22:28

2024-04-08T22:28

происшествия

смоленская область

василий анохин

московская межрегиональная транспортная прокуратура

обрушение путепровода в вязьме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области восстанавливать не имеет смысла, нужен новый проект, заявил губернатор региона Василий Анохин. "Завтра определяем цену восстановительных работ, приступим к демонтажу. По сути нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла", - сказал Анохин. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они получили множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

смоленская область

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Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону. Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы. Кадры РИА Новости с места обрушения. 2024-04-08T22:28 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, смоленская область, василий анохин, московская межрегиональная транспортная прокуратура, обрушение путепровода в вязьме, видео