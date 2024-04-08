https://ria.ru/20240408/most-1938717423.html
Медики эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области
Медики эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области - РИА Новости, 08.04.2024
Медики эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области
Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении моста в Смоленской области - троих из них доставят на лечение в Москву, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T21:45
2024-04-08T21:45
2024-04-08T21:53
происшествия
смоленская область
москва
обрушение путепровода в вязьме
московская межрегиональная транспортная прокуратура
вязьма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938693737_0:290:2200:1528_1920x0_80_0_0_d5b611b58ca22183456c080b1b455a24.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении моста в Смоленской области - троих из них доставят на лечение в Москву, сообщила пресс-служба Минздрава России."Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит трех из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву, еще одного заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы", - говорится в сообщении.По данным Минздрава, в результате обрушения моста пострадало 6 человек, один из них погиб. Медики эвакуировали пятерых пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: 4 из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20240408/obrushenie-1938716944.html
смоленская область
москва
вязьма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938693737_163:0:2200:1528_1920x0_80_0_0_ccb0806022c63a069d952e218f4d8b8d.jpg
Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области
Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону.
Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы.
Кадры РИА Новости с места обрушения.
2024-04-08T21:45
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, москва, обрушение путепровода в вязьме, московская межрегиональная транспортная прокуратура, вязьма
Происшествия, Смоленская область, Москва, Обрушение путепровода в Вязьме, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Вязьма
Медики эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области
Минздрав: медики эвакуируют 4 пострадавших при обрушении моста под Смоленском