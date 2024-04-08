https://ria.ru/20240408/most-1938717423.html

Медики эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области

Медики эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области - РИА Новости, 08.04.2024

Медики эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области

Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении моста в Смоленской области - троих из них доставят на лечение в Москву, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T21:45

2024-04-08T21:45

2024-04-08T21:53

происшествия

смоленская область

москва

обрушение путепровода в вязьме

московская межрегиональная транспортная прокуратура

вязьма

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении моста в Смоленской области - троих из них доставят на лечение в Москву, сообщила пресс-служба Минздрава России."Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит трех из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву, еще одного заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы", - говорится в сообщении.По данным Минздрава, в результате обрушения моста пострадало 6 человек, один из них погиб. Медики эвакуировали пятерых пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: 4 из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20240408/obrushenie-1938716944.html

смоленская область

москва

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Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону. Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы. Кадры РИА Новости с места обрушения. 2024-04-08T21:45 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, смоленская область, москва, обрушение путепровода в вязьме, московская межрегиональная транспортная прокуратура, вязьма