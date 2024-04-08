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В Оренбуржье железобетонный мост смыло течением воды

В Оренбуржье железобетонный мост смыло течением воды - РИА Новости, 08.04.2024

В Оренбуржье железобетонный мост смыло течением воды

Железобетонный мост в национальном парке "Бузулукский бор" в Оренбургской области смыло течением воды, сообщает парк в своём Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:10

2024-04-08T16:10

2024-04-08T16:19

происшествия

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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УФА, 8 апр - РИА Новости. Железобетонный мост в национальном парке "Бузулукский бор" в Оренбургской области смыло течением воды, сообщает парк в своём Telegram-канале."Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением. Этот мост связывал посёлки в центральной части Бузулукского бора, обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк "Царь-бор", в кемпинг "Шишкин лес", места отдыха "Холодные пруды" и "Озеро Студёное", - сообщает нацпарк.Нацпарк "Бузулукский бор" представляет собой лесной остров, имеющий форму треугольника. Посередине протекает река Боровка, впадающая на юге в реку Сакмару. Занимает площадь 86,6 тысячи га, из них 56,6 тысячи - на территории Оренбургской области.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.

оренбургская область

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2024

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происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область