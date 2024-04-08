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В Оренбуржье железобетонный мост смыло течением воды - РИА Новости, 08.04.2024
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16:10 08.04.2024 (обновлено: 16:19 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/most-1938638028.html
В Оренбуржье железобетонный мост смыло течением воды
В Оренбуржье железобетонный мост смыло течением воды - РИА Новости, 08.04.2024
В Оренбуржье железобетонный мост смыло течением воды
Железобетонный мост в национальном парке "Бузулукский бор" в Оренбургской области смыло течением воды, сообщает парк в своём Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:10
2024-04-08T16:19
происшествия
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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УФА, 8 апр - РИА Новости. Железобетонный мост в национальном парке "Бузулукский бор" в Оренбургской области смыло течением воды, сообщает парк в своём Telegram-канале."Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением. Этот мост связывал посёлки в центральной части Бузулукского бора, обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк "Царь-бор", в кемпинг "Шишкин лес", места отдыха "Холодные пруды" и "Озеро Студёное", - сообщает нацпарк.Нацпарк "Бузулукский бор" представляет собой лесной остров, имеющий форму треугольника. Посередине протекает река Боровка, впадающая на юге в реку Сакмару. Занимает площадь 86,6 тысячи га, из них 56,6 тысячи - на территории Оренбургской области.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.
оренбургская область
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область
Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
В Оренбуржье железобетонный мост смыло течением воды

В Оренбуржье железобетонный мост через реку Боровка в нацпарке смыло течением

© Фото : пресс-служба национального парка "Бузулукский бор"Последствия прорыва дамбы в Бузулукском бору в Оренбуржье
Последствия прорыва дамбы в Бузулукском бору в Оренбуржье - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : пресс-служба национального парка "Бузулукский бор"
Последствия прорыва дамбы в Бузулукском бору в Оренбуржье
Читать ria.ru в
УФА, 8 апр - РИА Новости. Железобетонный мост в национальном парке "Бузулукский бор" в Оренбургской области смыло течением воды, сообщает парк в своём Telegram-канале.
"Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением. Этот мост связывал посёлки в центральной части Бузулукского бора, обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк "Царь-бор", в кемпинг "Шишкин лес", места отдыха "Холодные пруды" и "Озеро Студёное", - сообщает нацпарк.
Нацпарк "Бузулукский бор" представляет собой лесной остров, имеющий форму треугольника. Посередине протекает река Боровка, впадающая на юге в реку Сакмару. Занимает площадь 86,6 тысячи га, из них 56,6 тысячи - на территории Оренбургской области.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.
ЧС федерального масштаба. Обстановка в Орске после прорыва дамбы
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 12
© МЧС России

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12
© Фото : МЧС России/Telegram

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

Спасатели на лодке в городе Орске, частично подтопленном после прорыва дамбы

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

Волонтеры достали лодку, чтобы эвакуировать жителей Орска из затопленных после прорыва дамбы районов

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

Место прорыва насыпной дамбы в Орске

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

Прорыв дамбы в Орске

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ПроисшествияПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская область
 
 
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