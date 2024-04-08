https://ria.ru/20240408/moskva-1938562476.html

В Москве откроют центры ментального здоровья

В Москве откроют центры ментального здоровья - РИА Новости, 08.04.2024

В Москве откроют центры ментального здоровья

Первые два центра ментального здоровья откроются в Москве в пилотном режиме в ближайшие месяцы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:02

2024-04-08T13:02

2024-04-08T13:02

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первые два центра ментального здоровья откроются в Москве в пилотном режиме в ближайшие месяцы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью. "По поручению мэра мы приняли решение открыть в Москве центры ментального здоровья, где будет москвичам предложено получить комплексную психолого-психотерапевтическую помощь", - рассказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24". По ее словам, москвичи смогут получить в этих центрах современную диагностику и полное амбулаторное лечение в случае стрессовых ситуаций, посттравматических синдромов, невротических состояний и снижения настроения, а также консультации психологов. Запланированы различные современные форматы – индивидуальные консультации и групповые, в офлайн и онлайн-формате. "Буквально в ближайшие месяцы два таких центра ментального здоровья откроем. Посмотрим, если этот проект понравится москвичам, то тогда этот пилотный проект сделаем базовым и сформируем такую сеть на территории всего города", - добавила вице-мэр.

https://ria.ru/20231109/byt-1908488187.html

https://ria.ru/20231211/zdorove-1915014251.html

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общество, москва, анастасия ракова