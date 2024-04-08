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В Москве откроют центры ментального здоровья - РИА Новости, 08.04.2024
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13:02 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/moskva-1938562476.html
В Москве откроют центры ментального здоровья
В Москве откроют центры ментального здоровья - РИА Новости, 08.04.2024
В Москве откроют центры ментального здоровья
Первые два центра ментального здоровья откроются в Москве в пилотном режиме в ближайшие месяцы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:02
2024-04-08T13:02
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первые два центра ментального здоровья откроются в Москве в пилотном режиме в ближайшие месяцы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью. "По поручению мэра мы приняли решение открыть в Москве центры ментального здоровья, где будет москвичам предложено получить комплексную психолого-психотерапевтическую помощь", - рассказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24". По ее словам, москвичи смогут получить в этих центрах современную диагностику и полное амбулаторное лечение в случае стрессовых ситуаций, посттравматических синдромов, невротических состояний и снижения настроения, а также консультации психологов. Запланированы различные современные форматы – индивидуальные консультации и групповые, в офлайн и онлайн-формате. "Буквально в ближайшие месяцы два таких центра ментального здоровья откроем. Посмотрим, если этот проект понравится москвичам, то тогда этот пилотный проект сделаем базовым и сформируем такую сеть на территории всего города", - добавила вице-мэр.
https://ria.ru/20231109/byt-1908488187.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве откроют центры ментального здоровья

Ракова: центры ментального здоровья откроются в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первые два центра ментального здоровья откроются в Москве в пилотном режиме в ближайшие месяцы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью.
«
"По поручению мэра мы приняли решение открыть в Москве центры ментального здоровья, где будет москвичам предложено получить комплексную психолого-психотерапевтическую помощь", - рассказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
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По ее словам, москвичи смогут получить в этих центрах современную диагностику и полное амбулаторное лечение в случае стрессовых ситуаций, посттравматических синдромов, невротических состояний и снижения настроения, а также консультации психологов. Запланированы различные современные форматы – индивидуальные консультации и групповые, в офлайн и онлайн-формате.
"Буквально в ближайшие месяцы два таких центра ментального здоровья откроем. Посмотрим, если этот проект понравится москвичам, то тогда этот пилотный проект сделаем базовым и сформируем такую сеть на территории всего города", - добавила вице-мэр.
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ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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