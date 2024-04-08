https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938658372.html

"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию

"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию - РИА Новости, 08.04.2024

"Украинские грабли". Слуцкий высказался о курсе Молдавии на евроинтеграцию

Глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что возможный курс на евроинтеграцию Молдавии напоминает... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:53

2024-04-08T16:53

2024-04-08T16:53

в мире

молдавия

гагаузия

румыния

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что возможный курс на евроинтеграцию Молдавии напоминает "украинские грабли". Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет вписать в конституцию курс на евроинтеграцию, соответствующий законопроект опубликовали на сайте парламента. "В целом все это напоминает "украинские грабли". Санду последовательно ведет Молдавию по пути киевского режима. На Западе при неизбежном провале хунте Зеленского также ищут запасные антироссийские плацдармы. Учитывая все это, молдавский народ и только он (а не прозападный "правящий режим") должен прежде всего взвесить все "за" и "против", исходя из национальных интересов, а не навязанных кем-то извне", - сказал Слуцкий. Также он отметил, что против евроинтеграции протестует Гагаузия, готовящаяся при таком сценарии выйти из состава Молдавии, также есть приднестровская проблема, которую действующие молдавские власти не решают, а только обостряют. "Курс на евроинтеграцию, конечно, дело Молдавии и ее народа. Последнее ключевое. Здесь главное, чтобы при декларации намерений учитывалось мнение всего населения страны, а не только ее президента с гражданством Румынии. Как мы знаем, есть серьезные опасения поглощения Республики Молдова со стороны румынского государства", - добавил он.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

молдавия

гагаузия

румыния

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в мире, молдавия, гагаузия, румыния, леонид слуцкий (политик)