https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938553749.html

Правящая партия Молдавии хочет включить евроинтеграцию в конституцию

Правящая партия Молдавии хочет включить евроинтеграцию в конституцию - РИА Новости, 08.04.2024

Правящая партия Молдавии хочет включить евроинтеграцию в конституцию

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет вписать в конституцию курс на евроинтеграцию, соответствующий законопроект опубликовали на... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:37

2024-04-08T12:37

2024-04-08T13:57

в мире

молдавия

украина

киев

майя санду

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КИШИНЕВ, 8 апр — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет вписать в конституцию курс на евроинтеграцию, соответствующий законопроект опубликовали на сайте парламента. Преамбулу основного закона планируют дополнить словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова".Также по инициативе ПДС планируется внести в Конституцию новую статью, которая будет оговаривать, что Молдавия присоединится к учредительным договорам Европейского союза и другим актам. Президент Майя Санду предложила провести референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз. Всенародное волеизъявление может пройти осенью в один день с выборами президента, конкретную дату власти пока не назначили.Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите ЕС в минувшем декабре.Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938543724.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240209/moldaviya-1926439045.html

молдавия

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в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, евросоюз