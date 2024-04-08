Правящая партия Молдавии хочет включить евроинтеграцию в конституцию
Партия ПДС хочет включить евроинтеграцию в Конституцию Молдавии
© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 апр — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет вписать в конституцию курс на евроинтеграцию, соответствующий законопроект опубликовали на сайте парламента.
Преамбулу основного закона планируют дополнить словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова".
Также по инициативе ПДС планируется внести в Конституцию новую статью, которая будет оговаривать, что Молдавия присоединится к учредительным договорам Европейского союза и другим актам.
Президент Майя Санду предложила провести референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз. Всенародное волеизъявление может пройти осенью в один день с выборами президента, конкретную дату власти пока не назначили.
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Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.