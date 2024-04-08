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Правящая партия Молдавии хочет включить евроинтеграцию в конституцию - РИА Новости, 08.04.2024
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12:37 08.04.2024 (обновлено: 13:57 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938553749.html
Правящая партия Молдавии хочет включить евроинтеграцию в конституцию
Правящая партия Молдавии хочет включить евроинтеграцию в конституцию - РИА Новости, 08.04.2024
Правящая партия Молдавии хочет включить евроинтеграцию в конституцию
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет вписать в конституцию курс на евроинтеграцию, соответствующий законопроект опубликовали на... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:37
2024-04-08T13:57
в мире
молдавия
украина
киев
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 8 апр — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет вписать в конституцию курс на евроинтеграцию, соответствующий законопроект опубликовали на сайте парламента. Преамбулу основного закона планируют дополнить словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова".Также по инициативе ПДС планируется внести в Конституцию новую статью, которая будет оговаривать, что Молдавия присоединится к учредительным договорам Европейского союза и другим актам. Президент Майя Санду предложила провести референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз. Всенародное волеизъявление может пройти осенью в один день с выборами президента, конкретную дату власти пока не назначили.Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите ЕС в минувшем декабре.Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938543724.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
https://ria.ru/20240209/moldaviya-1926439045.html
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в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Майя Санду, Евросоюз
Правящая партия Молдавии хочет включить евроинтеграцию в конституцию

Партия ПДС хочет включить евроинтеграцию в Конституцию Молдавии

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 апр — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет вписать в конституцию курс на евроинтеграцию, соответствующий законопроект опубликовали на сайте парламента.
Преамбулу основного закона планируют дополнить словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова".
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Также по инициативе ПДС планируется внести в Конституцию новую статью, которая будет оговаривать, что Молдавия присоединится к учредительным договорам Европейского союза и другим актам.
Президент Майя Санду предложила провести референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз. Всенародное волеизъявление может пройти осенью в один день с выборами президента, конкретную дату власти пока не назначили.
Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите ЕС в минувшем декабре.
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Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
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