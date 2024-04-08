https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938044772.html

"Готовится вторжение". Соседу Украины вынесли суровый приговор

"Готовится вторжение". Соседу Украины вынесли суровый приговор - РИА Новости, 08.04.2024

"Готовится вторжение". Соседу Украины вынесли суровый приговор

В Румынии разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку, а... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:00

2024-04-08T08:00

2024-04-08T08:01

румыния

молдавия

бухарест

майя санду

евросоюз

нато

политика

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Михаил Катков. В Румынии разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку, а Минобороны просит разрешить отправлять армию за границу для защиты соотечественников. Повторится ли история вековой давности — в материале РИА Новости.Пора домойЧолаку считает Молдавию частью Румынии, которую в 1940-м незаконно отторгли и включили в СССР. В интервью DC News он уточнил, что объединение государств можно оформить как внутри Евросоюза, так и за его пределами, но нужно согласие молдаван."Я это поддерживаю, у меня нет запрета. Это мое право!" — подчеркнул премьер. По его словам, Молдавия сохраняет государственность только благодаря помощи Румынии. А население в этих странах общее.Как известно, в 1918-м Румыния ввела войска в Молдавскую демократическую республику, провозглашенную в составе России. Созданный в Кишиневе Совет края под давлением Бухареста проголосовал за объединение. Москва этого так и не признала, а в июне 1940-го в соответствии с секретным советско-германским пактом эта территория перешла под контроль Советского Союза.Спустя 51 год СССР распался, Молдавия стала суверенным государством. В Декларации независимости сказано, что создание Молдавской ССР было незаконным. Государственный язык с тех пор — румынский с латинским алфавитом. За 30 лет независимости больше миллиона молдаван получили румынское гражданство. В том числе президент Майя Санду, члены Конституционного суда, правительства и парламента. Всего в стране 2,68 миллиона человек.Правда, в основном люди оформляют румынский паспорт не из любви к Бухаресту, а потому что хотят работать в Евросоюзе. По результатам опроса Института развития социальных инициатив IDIS Viitorul, проведенного в марте, только 37,8% граждан выступают за объединение с Румынией. Против — 50%, остальные не определились. Евроинтеграцию поддерживают 54,5%. Поэтому Санду и твердит, что румынская идентичность — это путь в ЕС.Солдаты группы "Центр"На этом фоне Минобороны Румынии вынесло на всеобщее обсуждение уточненную редакцию закона о национальной обороне. Во-первых, документ предусматривает милитаризацию сил МВД. Во-вторых, разрешается применение армии за границей для защиты румын, оказавшихся в опасности. В комментарии к законопроекту отмечается: "Новый инструмент, предоставляемый в распоряжение президента, появляется в условиях гибридной угрозы со стороны России".Процедура для ввода войск такая. Поступает запрос от руководства страны, в которой проживают румыны. По предложению премьера президент распоряжается принять меры по защите сограждан за рубежом. Парламент это одобряет. Тут же создается национальный военный командный центр, координирующий операцию с вооруженными силами НАТО.В Кишиневе отреагировали сдержанно. "Молдавия — нейтральное государство. Этот нейтралитет поддерживают все, в том числе граждане страны, и любые изменения тут возможны только с одобрения населения. Мы хотим мира, спокойствия и развития, а также продвижения по европейскому пути. Вот чего желает правительство. Всевозможные исключительно теоретические заявления, не основанные ни на каких фактах, предлагаю на этом этапе не обсуждать, а поместить их в ряд нереализованных предположений", — сказал пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.Между тем ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Майей Санду сообщил, что в ближайшие месяцы в Кишиневе откроется французская военная миссия. Предполагаются совместные обучения и тренировки молдавских и французских солдат. И нарушением нейтралитета это почему-то не считается.Марш миротворцевС учетом сложной ситуации в регионе нельзя исключать, что предложение Минобороны Румынии превратится в закон и его применят на практике, полагает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. Причем дело не только в Молдавии. Еще есть российско-украинский конфликт и расширение американского и французского военного присутствия непосредственно в Румынии."Вряд ли можно говорить о военном вторжении. Скорее, будет что-то вроде полицейской миссии. В ХХ веке у Бухареста был такой опыт. В большей степени это грозит Кишиневу, но и Киеву тоже. По крайней мере румынские власти ожидают, что в случае распада Украины они возьмут под контроль некоторые территории", — рассуждает эксперт.Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев считает румынскую инициативу неким страховочным вариантом на случай проигрыша Санду президентских и парламентских выборов, которые состоятся соответственно в 2024-м и 2025-м. "Если дойдет до смены власти, Бухарест сможет пообещать поддержку правящему режиму. Видимо, ставки настолько высоки, что в крайнем случае там готовы даже на военную операцию", — отмечает он.Но молдаване не хотят объединяться с Румынией, потому что еще жива память о том, как чуть больше 80 лет назад к ним относились в этой стране, добавляет Кисеев. Фактически они были людьми второго сорта. Поэтому большинство поддерживает евроинтеграцию, но не переход под власть Бухареста.

румыния

молдавия

бухарест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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румыния, молдавия, бухарест, майя санду, евросоюз, нато, политика