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"Готовится вторжение". Соседу Украины вынесли суровый приговор - РИА Новости, 08.04.2024
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08:00 08.04.2024 (обновлено: 08:01 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938044772.html
"Готовится вторжение". Соседу Украины вынесли суровый приговор
"Готовится вторжение". Соседу Украины вынесли суровый приговор - РИА Новости, 08.04.2024
"Готовится вторжение". Соседу Украины вынесли суровый приговор
В Румынии разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку, а... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:00
2024-04-08T08:01
румыния
молдавия
бухарест
майя санду
евросоюз
нато
политика
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Михаил Катков. В Румынии разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку, а Минобороны просит разрешить отправлять армию за границу для защиты соотечественников. Повторится ли история вековой давности — в материале РИА Новости.Пора домойЧолаку считает Молдавию частью Румынии, которую в 1940-м незаконно отторгли и включили в СССР. В интервью DC News он уточнил, что объединение государств можно оформить как внутри Евросоюза, так и за его пределами, но нужно согласие молдаван."Я это поддерживаю, у меня нет запрета. Это мое право!" — подчеркнул премьер. По его словам, Молдавия сохраняет государственность только благодаря помощи Румынии. А население в этих странах общее.Как известно, в 1918-м Румыния ввела войска в Молдавскую демократическую республику, провозглашенную в составе России. Созданный в Кишиневе Совет края под давлением Бухареста проголосовал за объединение. Москва этого так и не признала, а в июне 1940-го в соответствии с секретным советско-германским пактом эта территория перешла под контроль Советского Союза.Спустя 51 год СССР распался, Молдавия стала суверенным государством. В Декларации независимости сказано, что создание Молдавской ССР было незаконным. Государственный язык с тех пор — румынский с латинским алфавитом. За 30 лет независимости больше миллиона молдаван получили румынское гражданство. В том числе президент Майя Санду, члены Конституционного суда, правительства и парламента. Всего в стране 2,68 миллиона человек.Правда, в основном люди оформляют румынский паспорт не из любви к Бухаресту, а потому что хотят работать в Евросоюзе. По результатам опроса Института развития социальных инициатив IDIS Viitorul, проведенного в марте, только 37,8% граждан выступают за объединение с Румынией. Против — 50%, остальные не определились. Евроинтеграцию поддерживают 54,5%. Поэтому Санду и твердит, что румынская идентичность — это путь в ЕС.Солдаты группы "Центр"На этом фоне Минобороны Румынии вынесло на всеобщее обсуждение уточненную редакцию закона о национальной обороне. Во-первых, документ предусматривает милитаризацию сил МВД. Во-вторых, разрешается применение армии за границей для защиты румын, оказавшихся в опасности. В комментарии к законопроекту отмечается: "Новый инструмент, предоставляемый в распоряжение президента, появляется в условиях гибридной угрозы со стороны России".Процедура для ввода войск такая. Поступает запрос от руководства страны, в которой проживают румыны. По предложению премьера президент распоряжается принять меры по защите сограждан за рубежом. Парламент это одобряет. Тут же создается национальный военный командный центр, координирующий операцию с вооруженными силами НАТО.В Кишиневе отреагировали сдержанно. "Молдавия — нейтральное государство. Этот нейтралитет поддерживают все, в том числе граждане страны, и любые изменения тут возможны только с одобрения населения. Мы хотим мира, спокойствия и развития, а также продвижения по европейскому пути. Вот чего желает правительство. Всевозможные исключительно теоретические заявления, не основанные ни на каких фактах, предлагаю на этом этапе не обсуждать, а поместить их в ряд нереализованных предположений", — сказал пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.Между тем ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Майей Санду сообщил, что в ближайшие месяцы в Кишиневе откроется французская военная миссия. Предполагаются совместные обучения и тренировки молдавских и французских солдат. И нарушением нейтралитета это почему-то не считается.Марш миротворцевС учетом сложной ситуации в регионе нельзя исключать, что предложение Минобороны Румынии превратится в закон и его применят на практике, полагает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. Причем дело не только в Молдавии. Еще есть российско-украинский конфликт и расширение американского и французского военного присутствия непосредственно в Румынии."Вряд ли можно говорить о военном вторжении. Скорее, будет что-то вроде полицейской миссии. В ХХ веке у Бухареста был такой опыт. В большей степени это грозит Кишиневу, но и Киеву тоже. По крайней мере румынские власти ожидают, что в случае распада Украины они возьмут под контроль некоторые территории", — рассуждает эксперт.Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев считает румынскую инициативу неким страховочным вариантом на случай проигрыша Санду президентских и парламентских выборов, которые состоятся соответственно в 2024-м и 2025-м. "Если дойдет до смены власти, Бухарест сможет пообещать поддержку правящему режиму. Видимо, ставки настолько высоки, что в крайнем случае там готовы даже на военную операцию", — отмечает он.Но молдаване не хотят объединяться с Румынией, потому что еще жива память о том, как чуть больше 80 лет назад к ним относились в этой стране, добавляет Кисеев. Фактически они были людьми второго сорта. Поэтому большинство поддерживает евроинтеграцию, но не переход под власть Бухареста.
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румыния, молдавия, бухарест, майя санду, евросоюз, нато, политика
Румыния, Молдавия, Бухарест, Майя Санду, Евросоюз, НАТО, Политика
"Готовится вторжение". Соседу Украины вынесли суровый приговор

Глава Румынии призвал к объединению с Молдавией

© Фото : NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR ArmyСовместные учения войск НАТО в Румынии
Совместные учения войск НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR Army
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Михаил Катков. В Румынии разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку, а Минобороны просит разрешить отправлять армию за границу для защиты соотечественников. Повторится ли история вековой давности — в материале РИА Новости.

Пора домой

Чолаку считает Молдавию частью Румынии, которую в 1940-м незаконно отторгли и включили в СССР. В интервью DC News он уточнил, что объединение государств можно оформить как внутри Евросоюза, так и за его пределами, но нужно согласие молдаван.
© Sputnik / OsmatescoПремьер-министр Румынии Марчел Чолаку
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Sputnik / Osmatesco
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку
"Я это поддерживаю, у меня нет запрета. Это мое право!" — подчеркнул премьер. По его словам, Молдавия сохраняет государственность только благодаря помощи Румынии. А население в этих странах общее.
Как известно, в 1918-м Румыния ввела войска в Молдавскую демократическую республику, провозглашенную в составе России. Созданный в Кишиневе Совет края под давлением Бухареста проголосовал за объединение. Москва этого так и не признала, а в июне 1940-го в соответствии с секретным советско-германским пактом эта территория перешла под контроль Советского Союза.
Спустя 51 год СССР распался, Молдавия стала суверенным государством. В Декларации независимости сказано, что создание Молдавской ССР было незаконным. Государственный язык с тех пор — румынский с латинским алфавитом. За 30 лет независимости больше миллиона молдаван получили румынское гражданство. В том числе президент Майя Санду, члены Конституционного суда, правительства и парламента. Всего в стране 2,68 миллиона человек.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе
Правда, в основном люди оформляют румынский паспорт не из любви к Бухаресту, а потому что хотят работать в Евросоюзе. По результатам опроса Института развития социальных инициатив IDIS Viitorul, проведенного в марте, только 37,8% граждан выступают за объединение с Румынией. Против — 50%, остальные не определились. Евроинтеграцию поддерживают 54,5%. Поэтому Санду и твердит, что румынская идентичность — это путь в ЕС.

Солдаты группы "Центр"

На этом фоне Минобороны Румынии вынесло на всеобщее обсуждение уточненную редакцию закона о национальной обороне. Во-первых, документ предусматривает милитаризацию сил МВД. Во-вторых, разрешается применение армии за границей для защиты румын, оказавшихся в опасности. В комментарии к законопроекту отмечается: "Новый инструмент, предоставляемый в распоряжение президента, появляется в условиях гибридной угрозы со стороны России".
© Фото : NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR ArmyСовместные учения войск НАТО в Румынии
Совместные учения войск НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR Army
Совместные учения войск НАТО в Румынии
Процедура для ввода войск такая. Поступает запрос от руководства страны, в которой проживают румыны. По предложению премьера президент распоряжается принять меры по защите сограждан за рубежом. Парламент это одобряет. Тут же создается национальный военный командный центр, координирующий операцию с вооруженными силами НАТО.
В Кишиневе отреагировали сдержанно. "Молдавия — нейтральное государство. Этот нейтралитет поддерживают все, в том числе граждане страны, и любые изменения тут возможны только с одобрения населения. Мы хотим мира, спокойствия и развития, а также продвижения по европейскому пути. Вот чего желает правительство. Всевозможные исключительно теоретические заявления, не основанные ни на каких фактах, предлагаю на этом этапе не обсуждать, а поместить их в ряд нереализованных предположений", — сказал пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Между тем ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Майей Санду сообщил, что в ближайшие месяцы в Кишиневе откроется французская военная миссия. Предполагаются совместные обучения и тренировки молдавских и французских солдат. И нарушением нейтралитета это почему-то не считается.

Марш миротворцев

С учетом сложной ситуации в регионе нельзя исключать, что предложение Минобороны Румынии превратится в закон и его применят на практике, полагает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. Причем дело не только в Молдавии. Еще есть российско-украинский конфликт и расширение американского и французского военного присутствия непосредственно в Румынии.
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
"Вряд ли можно говорить о военном вторжении. Скорее, будет что-то вроде полицейской миссии. В ХХ веке у Бухареста был такой опыт. В большей степени это грозит Кишиневу, но и Киеву тоже. По крайней мере румынские власти ожидают, что в случае распада Украины они возьмут под контроль некоторые территории", — рассуждает эксперт.
Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев считает румынскую инициативу неким страховочным вариантом на случай проигрыша Санду президентских и парламентских выборов, которые состоятся соответственно в 2024-м и 2025-м. "Если дойдет до смены власти, Бухарест сможет пообещать поддержку правящему режиму. Видимо, ставки настолько высоки, что в крайнем случае там готовы даже на военную операцию", — отмечает он.
Но молдаване не хотят объединяться с Румынией, потому что еще жива память о том, как чуть больше 80 лет назад к ним относились в этой стране, добавляет Кисеев. Фактически они были людьми второго сорта. Поэтому большинство поддерживает евроинтеграцию, но не переход под власть Бухареста.
 
РумынияМолдавияБухарестМайя СандуЕвросоюзНАТОПолитика
 
 
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