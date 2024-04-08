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Оппозиция Молдавии осудила слушания проекта поправок в конституцию - РИА Новости, 08.04.2024
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23:05 08.04.2024 (обновлено: 23:53 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/moldavia-1938724561.html
Оппозиция Молдавии осудила слушания проекта поправок в конституцию
Оппозиция Молдавии осудила слушания проекта поправок в конституцию - РИА Новости, 08.04.2024
Оппозиция Молдавии осудила слушания проекта поправок в конституцию
Слушания проекта поправок в конституцию Молдавии о признании евроинтеграции в качестве стратегической цели прошли с игнорированием законных норм, заявил... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T23:05
2024-04-08T23:53
в мире
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КИШИНЕВ, 8 апр — РИА Новости. Слушания проекта поправок в конституцию Молдавии о признании евроинтеграции в качестве стратегической цели прошли с игнорированием законных норм, заявил вице-спикер парламента республики и глава фракции оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча в эфире Pro TV.Ранее в понедельник на сайте законодательного органа появились проекты поправок в конституцию. Правящая партия предложила дополнить ее преамбулу словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова"."Проект был сегодня зарегистрирован, и спустя очень короткий промежуток времени юридическая комиссия проводит слушания. Но есть регламент парламентских публичных слушаний. И то, что произошло сегодня в парламенте, я считаю, это была имитация публичных слушаний, и в очередной раз — полное игнорирование законных норм", — сказал Батрынча.По его мнению, никого во власти не интересует широкое обсуждение этой инициативы. Кроме того, считает политик, в Кишиневе не хотят слушать критические замечания.Президент Майя Санду предложила провести референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз. Всенародное волеизъявление может пройти осенью в один день с выборами президента, конкретную дату власти пока не назначили.Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите ЕС в минувшем декабре.Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — кандидат с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Евросоюз
Оппозиция Молдавии осудила слушания проекта поправок в конституцию

Батрынча: слушания по евроинтеграции в Молдавии прошли с игнорированием закона

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 апр — РИА Новости. Слушания проекта поправок в конституцию Молдавии о признании евроинтеграции в качестве стратегической цели прошли с игнорированием законных норм, заявил вице-спикер парламента республики и глава фракции оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча в эфире Pro TV.
Ранее в понедельник на сайте законодательного органа появились проекты поправок в конституцию. Правящая партия предложила дополнить ее преамбулу словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова".
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"Проект был сегодня зарегистрирован, и спустя очень короткий промежуток времени юридическая комиссия проводит слушания. Но есть регламент парламентских публичных слушаний. И то, что произошло сегодня в парламенте, я считаю, это была имитация публичных слушаний, и в очередной раз — полное игнорирование законных норм", — сказал Батрынча.
По его мнению, никого во власти не интересует широкое обсуждение этой инициативы. Кроме того, считает политик, в Кишиневе не хотят слушать критические замечания.
Президент Майя Санду предложила провести референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз. Всенародное волеизъявление может пройти осенью в один день с выборами президента, конкретную дату власти пока не назначили.
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Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — кандидат с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
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