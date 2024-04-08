https://ria.ru/20240408/mishustin-1938514605.html
Власти выделят еще пять миллиардов рублей на льготные кредиты для аграриев
Власти выделят еще пять миллиардов рублей на льготные кредиты для аграриев - РИА Новости, 08.04.2024
Власти выделят еще пять миллиардов рублей на льготные кредиты для аграриев
Кабмин выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на льготные кредиты для производителей АПК, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:34
2024-04-08T10:34
2024-04-08T10:38
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Кабмин выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на льготные кредиты для производителей АПК, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Для субсидирования новых инвестиционных займов дополнительно выделим 5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Власти выделят еще пять миллиардов рублей на льготные кредиты для аграриев
Мишустин: власти выделят еще пять миллиардов рублей на кредиты для аграриев