https://ria.ru/20240408/mishustin-1938514605.html

Власти выделят еще пять миллиардов рублей на льготные кредиты для аграриев

Власти выделят еще пять миллиардов рублей на льготные кредиты для аграриев - РИА Новости, 08.04.2024

Власти выделят еще пять миллиардов рублей на льготные кредиты для аграриев

Кабмин выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на льготные кредиты для производителей АПК, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:34

2024-04-08T10:34

2024-04-08T10:38

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Кабмин выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на льготные кредиты для производителей АПК, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Для субсидирования новых инвестиционных займов дополнительно выделим 5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20240408/agrariy-1938515221.html

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экономика, россия, михаил мишустин