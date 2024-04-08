https://ria.ru/20240408/memorial-1938599605.html

Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта

Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта - РИА Новости, 08.04.2024

Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта

Подозреваемому в поджоге мемориала в Новой Москве безработному москвичу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:32

2024-04-08T14:32

2024-04-08T16:19

происшествия

москва

россия

теракт в "крокус сити холле"

крокус

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938579796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eebb40c3a2306fa7793ede421d938440.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Подозреваемому в поджоге мемориала в Новой Москве безработному москвичу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ночью 5 апреля был подожжен стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", в поселении Десеновское, впоследствии его привели в порядок. Сегодня столичный главк МВД сообщил о задержании подозреваемого — 49-летнего местного жителя. "Подозреваемому в поджоге мемориала участникам локальных конфликтов в Новой Москве 49-летнему безработному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий", — рассказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК России ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений").

https://ria.ru/20240318/delo-1934070203.html

https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Показалось, что это лишнее" – задержанный о поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе" Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала участникам локальных конфликтов в новой Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД России. 2024-04-08T14:32 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, крокус, крокус сити холл