https://ria.ru/20240408/memorial-1938599605.html
Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта
Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта - РИА Новости, 08.04.2024
Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта
Подозреваемому в поджоге мемориала в Новой Москве безработному москвичу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:32
2024-04-08T14:32
2024-04-08T16:19
происшествия
москва
россия
теракт в "крокус сити холле"
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Подозреваемому в поджоге мемориала в Новой Москве безработному москвичу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ночью 5 апреля был подожжен стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", в поселении Десеновское, впоследствии его привели в порядок. Сегодня столичный главк МВД сообщил о задержании подозреваемого — 49-летнего местного жителя. "Подозреваемому в поджоге мемориала участникам локальных конфликтов в Новой Москве 49-летнему безработному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий", — рассказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК России ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений").
https://ria.ru/20240318/delo-1934070203.html
https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html
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"Показалось, что это лишнее" – задержанный о поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе"
Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала участникам локальных конфликтов в новой Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД России.
2024-04-08T14:32
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происшествия, москва, россия, крокус, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Россия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Крокус Сити Холл
Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта
Подозреваемому в поджоге мемориала жертвам "Крокуса" избрали меру пресечения