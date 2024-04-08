https://ria.ru/20240408/medvedev-1938613720.html

Медведев посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников

Медведев посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников - РИА Новости, 08.04.2024

Медведев посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил Владимирскую область для проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединённой группировки... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:14

2024-04-08T15:14

2024-04-08T15:47

безопасность

владимирская область

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил Владимирскую область для проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединённой группировки войск, сообщили журналистам в секретариате Медведева."В рамках проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединённой группировки войск посетил Владимирскую область вместе с представителями правоохранительных органов и специальных служб", - сказали в секретариате.Контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена, добавили в секретариате.Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля сообщал, что с начала 2024 года 50 тысяч человек поступили на военную службу по контракту в ВС РФ. По его словам, в 2023 году было набрано почти 540 тысяч контрактников, что позволило создать 2 резервные армии, 6 дивизий.

https://ria.ru/20240219/kontraktniki-1928288868.html

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимирская область, дмитрий медведев, вооруженные силы рф