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Медведев посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников - РИА Новости, 08.04.2024
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15:14 08.04.2024 (обновлено: 15:47 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/medvedev-1938613720.html
Медведев посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников
Медведев посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников - РИА Новости, 08.04.2024
Медведев посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил Владимирскую область для проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединённой группировки... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:14
2024-04-08T15:47
безопасность
владимирская область
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил Владимирскую область для проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединённой группировки войск, сообщили журналистам в секретариате Медведева."В рамках проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединённой группировки войск посетил Владимирскую область вместе с представителями правоохранительных органов и специальных служб", - сказали в секретариате.Контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена, добавили в секретариате.Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля сообщал, что с начала 2024 года 50 тысяч человек поступили на военную службу по контракту в ВС РФ. По его словам, в 2023 году было набрано почти 540 тысяч контрактников, что позволило создать 2 резервные армии, 6 дивизий.
https://ria.ru/20240219/kontraktniki-1928288868.html
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безопасность, владимирская область, дмитрий медведев, вооруженные силы рф
Безопасность, Владимирская область, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ
Медведев посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников

Медведев во Владимирской области проверил, как набирают контрактников на службу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил Владимирскую область для проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединённой группировки войск, сообщили журналистам в секретариате Медведева.
«
"В рамках проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединённой группировки войск посетил Владимирскую область вместе с представителями правоохранительных органов и специальных служб", - сказали в секретариате.
Контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена, добавили в секретариате.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля сообщал, что с начала 2024 года 50 тысяч человек поступили на военную службу по контракту в ВС РФ. По его словам, в 2023 году было набрано почти 540 тысяч контрактников, что позволило создать 2 резервные армии, 6 дивизий.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
19 февраля, 17:00
 
БезопасностьВладимирская областьДмитрий МедведевВооруженные силы РФ
 
 
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