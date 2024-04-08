https://ria.ru/20240408/mask-1938712698.html
Маск предположил, что со временем весь транспорт станет электрическим
Маск предположил, что со временем весь транспорт станет электрическим - РИА Новости, 08.04.2024
Маск предположил, что со временем весь транспорт станет электрическим
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск полагает, что все транспортные средства, в том числе самолеты, станут электрическими, это лишь вопрос... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:46
2024-04-08T20:46
2024-04-08T20:47
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск полагает, что все транспортные средства, в том числе самолеты, станут электрическими, это лишь вопрос времени. "Все транспортные средства станут полностью электрическими, это лишь вопрос времени. Это включает воздушные суда в конечном итоге, и суда, поезда. Единственное, что, я думаю, сложно... и, наверное, нельзя сделать полностью электрическим, - это ракеты", - сказал Маск в интервью на платформе X. Он также указал, что считает китайские компании самыми конкурентоспособными в мире, в частности в вопросе электрокаров и автомобилей в целом. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://ria.ru/20240406/mask-1938307683.html
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пало-альто, остин, техас, илон маск, в мире
Пало-Альто, Остин, Техас, Илон Маск, В мире
Маск предположил, что со временем весь транспорт станет электрическим
Маск: со временем весь транспорт станет электрическим, в том числе самолеты