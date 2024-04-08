https://ria.ru/20240408/mask-1938712698.html

Маск предположил, что со временем весь транспорт станет электрическим

Маск предположил, что со временем весь транспорт станет электрическим - РИА Новости, 08.04.2024

Маск предположил, что со временем весь транспорт станет электрическим

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск полагает, что все транспортные средства, в том числе самолеты, станут электрическими, это лишь вопрос... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T20:46

2024-04-08T20:46

2024-04-08T20:47

пало-альто

остин

техас

илон маск

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск полагает, что все транспортные средства, в том числе самолеты, станут электрическими, это лишь вопрос времени. "Все транспортные средства станут полностью электрическими, это лишь вопрос времени. Это включает воздушные суда в конечном итоге, и суда, поезда. Единственное, что, я думаю, сложно... и, наверное, нельзя сделать полностью электрическим, - это ракеты", - сказал Маск в интервью на платформе X. Он также указал, что считает китайские компании самыми конкурентоспособными в мире, в частности в вопросе электрокаров и автомобилей в целом. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://ria.ru/20240406/mask-1938307683.html

https://ria.ru/20240313/ii-1932723756.html

пало-альто

остин

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пало-альто, остин, техас, илон маск, в мире