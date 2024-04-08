https://ria.ru/20240408/mars-1938534041.html

Россия и Китай обсуждают возможность совместного изучения Марса

Россия и Китай обсуждают возможность совместного изучения Марса - РИА Новости, 08.04.2024

Россия и Китай обсуждают возможность совместного изучения Марса

Российские ученые обсуждают с китайскими коллегами возможность совместного изучения Марса, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:36

2024-04-08T11:36

2024-04-08T11:36

космос - риа наука

китай

россия

марс

лев зеленый

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российские ученые обсуждают с китайскими коллегами возможность совместного изучения Марса, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый на пресс-конференции в РИА Новости. "Мы думаем, конечно, продолжить исследования Марса. Обсуждаем возможности с китайскими коллегами", - сказал Зеленый. Он добавил, что с Китаем сегодня уже ведется неплохое сотрудничество по Луне. Академик также напомнил, что российская сторона планирует миссию к Венере. "Наша планетная программа в общем-то жива. Наверное, ученые как всегда мечтают о большем, но сейчас задача выполнить намеченное в намеченные сроки", - отметил Зеленый.

https://ria.ru/20231104/mars-1906984071.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, китай, россия, марс, лев зеленый