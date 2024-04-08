https://ria.ru/20240408/mars-1938534041.html
Россия и Китай обсуждают возможность совместного изучения Марса
Россия и Китай обсуждают возможность совместного изучения Марса - РИА Новости, 08.04.2024
Россия и Китай обсуждают возможность совместного изучения Марса
Российские ученые обсуждают с китайскими коллегами возможность совместного изучения Марса, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:36
2024-04-08T11:36
2024-04-08T11:36
космос - риа наука
китай
россия
марс
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российские ученые обсуждают с китайскими коллегами возможность совместного изучения Марса, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый на пресс-конференции в РИА Новости. "Мы думаем, конечно, продолжить исследования Марса. Обсуждаем возможности с китайскими коллегами", - сказал Зеленый. Он добавил, что с Китаем сегодня уже ведется неплохое сотрудничество по Луне. Академик также напомнил, что российская сторона планирует миссию к Венере. "Наша планетная программа в общем-то жива. Наверное, ученые как всегда мечтают о большем, но сейчас задача выполнить намеченное в намеченные сроки", - отметил Зеленый.
https://ria.ru/20231104/mars-1906984071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, китай, россия, марс, лев зеленый
Космос - РИА Наука, Китай, Россия, Марс, Лев Зеленый
Россия и Китай обсуждают возможность совместного изучения Марса
Академик Зеленый: Россия и КНР обсуждают возможность совместного изучения Марса
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российские ученые обсуждают с китайскими коллегами возможность совместного изучения Марса, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый на пресс-конференции в РИА Новости.
"Мы думаем, конечно, продолжить исследования Марса. Обсуждаем возможности с китайскими коллегами", - сказал Зеленый.
Он добавил, что с Китаем сегодня уже ведется неплохое сотрудничество по Луне
. Академик также напомнил, что российская сторона планирует миссию к Венере.
"Наша планетная программа в общем-то жива. Наверное, ученые как всегда мечтают о большем, но сейчас задача выполнить намеченное в намеченные сроки", - отметил Зеленый.