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"Надоело". Американский офицер забил тревогу из-за глупого решения США
"Надоело". Американский офицер забил тревогу из-за глупого решения США - РИА Новости, 08.04.2024
"Надоело". Американский офицер забил тревогу из-за глупого решения США
Соединенные Штаты вредят сами себе, развязывая войны в других государствах, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T07:27
2024-04-08T07:27
2024-04-08T07:41
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты вредят сами себе, развязывая войны в других государствах, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Американцам начинают надоедать эти бессмысленные и глупые военные вторжения, которые вредят нам самим", — написал он.Полковник обратил внимание на растущий в результате этих действий госдолг США, который за 20 лет увеличился на 14 триллионов долларов."И что хорошего это дало?", — возмутился он.Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявлял, что США давно стали "чемпионами" по числу развязанных войн в разных частях мира и нарушениям суверенитета других государств.В Москве также неоднократно отмечали, что США и страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России и других стран, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей.
https://ria.ru/20240401/oshibka-1936993352.html
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в мире, сша, госдолг сша
"Надоело". Американский офицер забил тревогу из-за глупого решения США
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