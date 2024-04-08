https://ria.ru/20240408/magistral-1938692843.html

Путин поручил выделить средства на Широтную магистраль в Петербурге

Путин поручил выделить средства на Широтную магистраль в Петербурге - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил выделить средства на Широтную магистраль в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2028-2030 годах до 90 миллиардов рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:53

2024-04-08T18:53

2024-04-08T18:53

экономика

санкт-петербург

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2028-2030 годах до 90 миллиардов рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации актуализировать перечни мероприятий по осуществлению дорожной деятельности, предусмотрев выделение в 2028–2030 годах из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере до 90 миллиардов рублей бюджету г. Санкт-Петербурга на реализацию второго, третьего и четвертого этапов проекта по строительству в г. Санкт-Петербурге Широтной магистрали скоростного движения", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – 1 августа 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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экономика, санкт-петербург, россия, владимир путин, михаил мишустин