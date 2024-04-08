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Путин поручил выделить средства на Широтную магистраль в Петербурге - РИА Новости, 08.04.2024
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18:53 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/magistral-1938692843.html
Путин поручил выделить средства на Широтную магистраль в Петербурге
Путин поручил выделить средства на Широтную магистраль в Петербурге - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил выделить средства на Широтную магистраль в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2028-2030 годах до 90 миллиардов рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:53
2024-04-08T18:53
экономика
санкт-петербург
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2028-2030 годах до 90 миллиардов рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации актуализировать перечни мероприятий по осуществлению дорожной деятельности, предусмотрев выделение в 2028–2030 годах из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере до 90 миллиардов рублей бюджету г. Санкт-Петербурга на реализацию второго, третьего и четвертого этапов проекта по строительству в г. Санкт-Петербурге Широтной магистрали скоростного движения", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – 1 августа 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240408/vsm-1938497833.html
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экономика, санкт-петербург, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил выделить средства на Широтную магистраль в Петербурге

Путин поручил выделить до 90 млрд руб на Широтную магистраль в Петербурге

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2028-2030 годах до 90 миллиардов рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации актуализировать перечни мероприятий по осуществлению дорожной деятельности, предусмотрев выделение в 2028–2030 годах из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере до 90 миллиардов рублей бюджету г. Санкт-Петербурга на реализацию второго, третьего и четвертого этапов проекта по строительству в г. Санкт-Петербурге Широтной магистрали скоростного движения", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – 1 августа 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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