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Самарского экс-чиновника проверят на пропаганду ЛГБТ*, заявил Хинштейн - РИА Новости, 08.04.2024
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16:31 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/lgbt-1938645508.html
Самарского экс-чиновника проверят на пропаганду ЛГБТ*, заявил Хинштейн
Самарского экс-чиновника проверят на пропаганду ЛГБТ*, заявил Хинштейн - РИА Новости, 08.04.2024
Самарского экс-чиновника проверят на пропаганду ЛГБТ*, заявил Хинштейн
Прокуратура начала проверку по признакам пропаганды ЛГБТ* в соцсетях бывшего специалиста самарского Центра поддержки и реализации проектов и программ Дениса... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:31
2024-04-08T16:31
россия
александр хинштейн
общество
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МОСКВА/САМАРА, 8 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по признакам пропаганды ЛГБТ* в соцсетях бывшего специалиста самарского Центра поддержки и реализации проектов и программ Дениса Леонтовича, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в телеграм-канале в понедельник. &quot;Самарская облпрокуратура начала проверку по признакам пропаганды ЛГБТ*. Не исключено, что она закончится возбуждением уголовного дела&quot;, - написал депутат.Комментариями надзорного ведомства РИА Новости не располагает. Ряд местных Telegram-каналов ранее опубликовал фото из соцсетей Леонтовича, на которых пользователи усмотрели признаки ЛГБТ*-пропаганды. Позднее в самарском агентстве по реализации молодежной политики, которое руководит центром поддержки проектов, РИА Новости сообщили об увольнении специалиста. В региональном агентстве по реализации молодежной политики сообщили РИА Новости, что Леонтович был принят на полную ставку в середине февраля этого года. До этого он работал на аналогичной должности в одном из московских вузов и имел положительные характеристики. При трудоустройстве кадровое подразделение проанализировало личные страницы Леонтовича в разрешенных соцсетях за последний год, противоправный или нежелательный контент обнаружен не был. На своей новой должности Леонтович рассказывал молодежи о развитии социального проектирования в регионе. При этом к трудовым обязанностям он "относился добросовестно, нареканий по работе не имел", сообщили РИА Новости в агентстве. * Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231222/lgbt-1917562519.html
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россия, александр хинштейн, общество
Россия, Александр Хинштейн, Общество
Самарского экс-чиновника проверят на пропаганду ЛГБТ*, заявил Хинштейн

Хинштейн: самарского экс-чиновника после воззваний в соцсетях проверят

© Фото : ЭкостройресурсДенис Леонтович
Денис Леонтович - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Экостройресурс
Денис Леонтович. Архивное фото
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МОСКВА/САМАРА, 8 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по признакам пропаганды ЛГБТ* в соцсетях бывшего специалиста самарского Центра поддержки и реализации проектов и программ Дениса Леонтовича, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в телеграм-канале в понедельник.
«

"Самарская облпрокуратура начала проверку по признакам пропаганды ЛГБТ*. Не исключено, что она закончится возбуждением уголовного дела", - написал депутат.

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Комментариями надзорного ведомства РИА Новости не располагает.
Ряд местных Telegram-каналов ранее опубликовал фото из соцсетей Леонтовича, на которых пользователи усмотрели признаки ЛГБТ*-пропаганды. Позднее в самарском агентстве по реализации молодежной политики, которое руководит центром поддержки проектов, РИА Новости сообщили об увольнении специалиста.
В региональном агентстве по реализации молодежной политики сообщили РИА Новости, что Леонтович был принят на полную ставку в середине февраля этого года. До этого он работал на аналогичной должности в одном из московских вузов и имел положительные характеристики.
При трудоустройстве кадровое подразделение проанализировало личные страницы Леонтовича в разрешенных соцсетях за последний год, противоправный или нежелательный контент обнаружен не был. На своей новой должности Леонтович рассказывал молодежи о развитии социального проектирования в регионе. При этом к трудовым обязанностям он "относился добросовестно, нареканий по работе не имел", сообщили РИА Новости в агентстве.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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