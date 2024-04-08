https://ria.ru/20240408/lgbt-1938645508.html

Самарского экс-чиновника проверят на пропаганду ЛГБТ*, заявил Хинштейн

Самарского экс-чиновника проверят на пропаганду ЛГБТ*, заявил Хинштейн - РИА Новости, 08.04.2024

Самарского экс-чиновника проверят на пропаганду ЛГБТ*, заявил Хинштейн

Прокуратура начала проверку по признакам пропаганды ЛГБТ* в соцсетях бывшего специалиста самарского Центра поддержки и реализации проектов и программ Дениса... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:31

2024-04-08T16:31

2024-04-08T16:31

россия

александр хинштейн

общество

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МОСКВА/САМАРА, 8 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по признакам пропаганды ЛГБТ* в соцсетях бывшего специалиста самарского Центра поддержки и реализации проектов и программ Дениса Леонтовича, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в телеграм-канале в понедельник. "Самарская облпрокуратура начала проверку по признакам пропаганды ЛГБТ*. Не исключено, что она закончится возбуждением уголовного дела", - написал депутат.Комментариями надзорного ведомства РИА Новости не располагает. Ряд местных Telegram-каналов ранее опубликовал фото из соцсетей Леонтовича, на которых пользователи усмотрели признаки ЛГБТ*-пропаганды. Позднее в самарском агентстве по реализации молодежной политики, которое руководит центром поддержки проектов, РИА Новости сообщили об увольнении специалиста. В региональном агентстве по реализации молодежной политики сообщили РИА Новости, что Леонтович был принят на полную ставку в середине февраля этого года. До этого он работал на аналогичной должности в одном из московских вузов и имел положительные характеристики. При трудоустройстве кадровое подразделение проанализировало личные страницы Леонтовича в разрешенных соцсетях за последний год, противоправный или нежелательный контент обнаружен не был. На своей новой должности Леонтович рассказывал молодежи о развитии социального проектирования в регионе. При этом к трудовым обязанностям он "относился добросовестно, нареканий по работе не имел", сообщили РИА Новости в агентстве. * Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231222/lgbt-1917562519.html

https://ria.ru/20231018/propaganda-1903534668.html

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россия, александр хинштейн, общество