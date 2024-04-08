https://ria.ru/20240408/lechenie-1938607978.html

Около 250 детей с редкими кожными болезнями прошли лечение в Подмосковье

Около 250 детей с редкими кожными болезнями прошли лечение в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2024

Около 250 детей с редкими кожными болезнями прошли лечение в Подмосковье

За три года в Центре генных дерматозов при Научно-исследовательском клиническом институте (НИКИ) детства в Подмосковье прошли лечение порядка 250 детей,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:06

2024-04-08T15:06

2024-04-08T15:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

омс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938608253_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8b08e77f889841d02a98f10a675e063f.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. За три года в Центре генных дерматозов при Научно-исследовательском клиническом институте (НИКИ) детства в Подмосковье прошли лечение порядка 250 детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Там проходят лечение дети с редкими генетическими заболеваниями кожи – буллезным эпидермолизом ("дети-бабочки"), ихтиозом ("дети-рыбки") и другими. Руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова рассказала, что кожа детей с буллезным эпидермолизом и ихтиозом очень хрупкая и работать с такими пациентами может не каждый врач. "Всего за три года лечение в нашем центре прошли уже порядка 250 детей", — сказала Орлова, ее слова приводит пресс-служба. Пройти лечение можно по направлению лечащего врача. Оно бесплатное и проводится по полису ОМС.

https://ria.ru/20240405/rentgen-apparaty-1938126387.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), омс