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Около 250 детей с редкими кожными болезнями прошли лечение в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:06 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/lechenie-1938607978.html
Около 250 детей с редкими кожными болезнями прошли лечение в Подмосковье
Около 250 детей с редкими кожными болезнями прошли лечение в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2024
Около 250 детей с редкими кожными болезнями прошли лечение в Подмосковье
За три года в Центре генных дерматозов при Научно-исследовательском клиническом институте (НИКИ) детства в Подмосковье прошли лечение порядка 250 детей,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:06
2024-04-08T15:06
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. За три года в Центре генных дерматозов при Научно-исследовательском клиническом институте (НИКИ) детства в Подмосковье прошли лечение порядка 250 детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Там проходят лечение дети с редкими генетическими заболеваниями кожи – буллезным эпидермолизом ("дети-бабочки"), ихтиозом ("дети-рыбки") и другими. Руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова рассказала, что кожа детей с буллезным эпидермолизом и ихтиозом очень хрупкая и работать с такими пациентами может не каждый врач. "Всего за три года лечение в нашем центре прошли уже порядка 250 детей", — сказала Орлова, ее слова приводит пресс-служба. Пройти лечение можно по направлению лечащего врача. Оно бесплатное и проводится по полису ОМС.
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московская область (подмосковье), омс
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ОМС

Около 250 детей с редкими кожными болезнями прошли лечение в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиОколо 250 детей с редкими кожными болезнями прошли лечение в Подмосковье
Около 250 детей с редкими кожными болезнями прошли лечение в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Около 250 детей с редкими кожными болезнями прошли лечение в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. За три года в Центре генных дерматозов при Научно-исследовательском клиническом институте (НИКИ) детства в Подмосковье прошли лечение порядка 250 детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Там проходят лечение дети с редкими генетическими заболеваниями кожи – буллезным эпидермолизом ("дети-бабочки"), ихтиозом ("дети-рыбки") и другими.
Руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова рассказала, что кожа детей с буллезным эпидермолизом и ихтиозом очень хрупкая и работать с такими пациентами может не каждый врач.
"Всего за три года лечение в нашем центре прошли уже порядка 250 детей", — сказала Орлова, ее слова приводит пресс-служба.
Пройти лечение можно по направлению лечащего врача. Оно бесплатное и проводится по полису ОМС.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОМС
 
 
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